Марина Брусникина вместе с артистами МХТ представит на Основной сцене пьесу А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»

С этой трагедии - одной из лучших исторических драм в русской литературе - начинался Московский Художественный театр: 14 (по новому стилю - 26) октября 1898 года был дан первый спектакль.
«Первое представление нового театра, еще до своего возникновения возбудившего оживленную полемику; пьеса исключительного интереса и достоинства; чрезвычайно сложная и на редкость добросовестная постановка, на которую потрачена масса самого внимательного труда и фантазии и в которой столько новшеств... - писал после премьеры театральный критик Н.Е. Эфрос и продолжал: - Я имел много случаев убедиться, что знают «Царя Федора» мало, вернее, совсем не знают этого шедевра нашей драматургии, и даже такие люди, которые весь свой век вертятся около театра».
Проект «Память места», посвященный истории и традициям МХТ, знакомит с «Царем Федором Иоанновичем» современного зрителя, возвращая пьесу на сцену, где она шла более полувека.
Автор проекта и режиссер - Марина Брусникина
Художник - Александр Боровский
Артисты: Эдуард Чекмазов, Павел Ворожцов, Алексей Кравченко, Александр Семчев, Евгений Киндинов, Валерий Трошин, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Павел Ващилин, Ксения Теплова, Алена Хованская.