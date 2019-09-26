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Марина Брусникина вместе с артистами МХТ представит на Основной сцене пьесу А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»

Москва, 26.09.2019
26 октября, в день рождения Художественного театра, в рамках нового цикла мхатовских вечеров «Память места» режиссер Марина Брусникина вместе с артистами МХТ представит на Основной сцене пьесу А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович».
#Культура
  • Марина Брусникина вместе с артистами МХТ представит на Основной сцене пьесу А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»

из архива пресс-службы

С этой трагедии - одной из лучших исторических драм в русской литературе - начинался Московский Художественный театр: 14 (по новому стилю - 26) октября 1898 года был дан первый спектакль.

«Первое представление нового театра, еще до своего возникновения возбудившего оживленную полемику; пьеса исключительного интереса и достоинства; чрезвычайно сложная и на редкость добросовестная постановка, на которую потрачена масса самого внимательного труда и фантазии и в которой столько новшеств... - писал после премьеры театральный критик Н.Е. Эфрос и продолжал: - Я имел много случаев убедиться, что знают «Царя Федора» мало, вернее, совсем не знают этого шедевра нашей драматургии, и даже такие люди, которые весь свой век вертятся около театра».

Проект «Память места», посвященный истории и традициям МХТ, знакомит с «Царем Федором Иоанновичем» современного зрителя, возвращая пьесу на сцену, где она шла более полувека.

Автор проекта и режиссер - Марина Брусникина
Художник - Александр Боровский
Артисты: Эдуард Чекмазов, Павел Ворожцов, Алексей Кравченко, Александр Семчев, Евгений Киндинов, Валерий Трошин, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Павел Ващилин, Ксения Теплова, Алена Хованская.

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