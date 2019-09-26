Ледник на Монблане может обрушиться в любой момент

На северо-западе Италии, в Альпах, объявлена тревога: перекрыты дороги и эвакуированы жители в окрестностях Монблана, самого высокого массива Западной Европы. Высота 11 его вершин превышает 4 тыс. метров, а высота самой высокой – одноименного пика достигает 4810 метров над уровнем моря. Массив Монблан находится во Франции и Италии и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.

Панику вызвали предупреждения специалистов об очень высокой вероятности обрушения части крупного ледника Планпансье, расположенного на горе Гранд-Жорас, за которым внимательно следят с 2013 года для того, чтобы определить скорость таяния льда. Ледник сползает с астрономической (для ледников, конечно) скоростью 50-60 см в день. К сожалению, эксперты из регионального правительства автономной области Валле-д’Аоста и Фонда «Безопасная гора» не могут определить точную дату обрушения ледника. Четверть миллиона кубометров льда могут обрушиться вниз, в долину, в любую минуту.

Наиболее тревожная обстановка сейчас сложилась в наиболее близком от Монблана итальянском городке – Курмайёре. Мэр Курмайёра Стефан Мизероччи подписал во вторник распоряжение о закрытии дорог в долине Валь Ферре, расположенной на итальянской стороне Монблана. Он утверждает, что непосредственной угрозы жилым районам и туристической инфраструктуре нет, но тем не менее в качестве предосторожности распорядился эвакуировать жителей хижин в местечке Рошфор в непосредственной близости от Монблана.

Трагедии и несчастные случаи в этих краях не редкость. Например, в августе прошлого года пожилая супружеская пара погибла рядом с Планпансье после того, как их машина попала под оползень и была сброшена с дороги в ущелье. Тогда из-за оползня пришлось эвакуировать сотни человек, причем, некоторых вывозили вертолетами.

Стефан Мизероччи полностью согласен с учеными, что глобальное потепление сильно изменило горы. Повышение температуры и измерения климата приводят к таянию ледников в горах и льдов в Арктике и Антарктиде.

Все чаще местные жители «отмечают» кончину ледников. В начале сентября на северо-востоке Швейцарии, например, состоялась «похоронная процессия». Швейцарцы «отмечали» исчезновение ледника Пизол. Этот ледник, можно сказать, скончался, потеряв, по подсчетам ученых, как минимум 80% своего льда за последние 13 лет.

Такая же траурная церемония состоялась в августе в Исландии. Исландцы, пусть и несколько запоздало, устроили «похороны» ледника Окйекудль, об исчезновении которого было объявлено пять лет назад.

В начале 2019 года на глазах сотен туристов, специально приехавших в Исландию поглазеть на очень редкое явление, откололась часть ледника Брейдамеркюрйёкюдль Она упала в море и вызвала огромную волну, едва не утопившую множество туристов.