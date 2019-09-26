Эр-Рияд намерен сохранить уровень добычи нефти

По заявлению генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, Саудовская Аравия намерена сохранить уровень добычи нефти, которая была предусмотрена, заключенными ранее договоренностями по уровню добычи сырья. Об этом Баркиндо сообщил на XII Евразийском форуме Kazenergy в Нур-Султане.

Генсек уверен, что недавние атаки на НПЗ Саудовской Аравии не должны повлиять на объемы поставляемой королевством нефти на мировой рынок.

Также в ходе выступления Баркиндо отметил, что любые попытки подорвать энергетическую стабильность в мире должны быть пресечены, поскольку являются серьезным нарушением.

Напомним, 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, которые привели к резкому снижению поставок "черного золота" со стороны королевства на мировой рынок. После атаки цены на нефть поднялись на рекордные 19%.