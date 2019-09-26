Польша строит у себя в стране для США гигантский военный полигон

В Польше будет построен второй по величине военный полигон для военных США, передает ТАСС. Уточняется, что полигон будет построен в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей.

Минобороны Польши уже представило программу закупок для нового строительства, а также объявило о расширении имеющейся в районе военной инфраструктуры. Решение огласил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак, который сообщил также, что данный полигон будет «служить местом для учений с участием войск союзников и США».

И без того большая площадь полигона для этих целей будет увеличена для начала на 10,5 га, со временем полигон займет площадь в 30 га. Предполагается, что на этой территории разместятся взлетно-посадочные площадки, казармы для личного состава, а также полигоны для стрельб артиллерии.