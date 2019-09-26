Прогноз погоды на выходные: Гидрометцентр и МЧС предупреждают об ухудшении погоды

Последние дни сентября на Русской равнине ожидаются такими же непредсказуемыми по своей климатической обстановке, как в целом и весь месяц. В частности, по прогнозу Гидрометцентра, сразу в нескольких регионах страны ожидаются ухудшения погодных условий. В связи с чем региональные Управления МЧС выпустили экстренные предупреждения.

Прогноз погоды Гидрометцентра на выходные в Татарстане. Экстренное предупреждение МЧС

В Татарстане, где уже сегодня вечером подморозит, ближайшие дни на дорогах ожидается сильная гололедица. По прогнозу Гидрометцентра, республика продолжает находиться в тыловой части циклона. Поэтому в период с 27 по 29 сентября в ночные часы местами ожидается до минус 2-3 ниже нуля и сильный ветер. Такая погода, в частности прогнозируется в Казани и Набережных Челнах, где при высокой влажности и небольших осадках на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

При этом в светлое время суток, по прогнозу Гидрометцентра, столбики термометров в выходные покажут плюс 6-7. Ещё прохладнее будет в Елабуге. Здесь даже днём в субботу возможно снижение температуры до нулевых отметок.

Из-за возможной гололедицы пресс-служба Главного Управления МЧС РФ по Республике Татарстан выпустила экстренное предупреждение, в котором обращается к местным жителям и приезжим с просьбой быть очень внимательными. Автолюбителям рекомендуется строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать внезапных торможений и уделить внимание техническому состоянию автомобиля. При этом пешеходам советуется подготовить для прогулок малоскользяющую обувь и пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода.

По прогнозу Гидрометцентра, уже в начале следующей недели почти на всей территории республики начнётся потепление. Несмотря на то, что осадки не прекратятся, воздух днём прогреется до плюс 12-14, а после полуночи – не остынет ниже плюс 8-11.

Погода на 3 дня в Приангарье. Прогноз Гидрометцентра и предупреждение МЧС

По прогнозу Гидрометцентра и информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу 27 сентября, субботу, 28 сентября и в воскресенье, 29 сентября в Приангарье ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом завтра в Иркутске днём столбики термометров покажут плюс 8, но при сильном ветре и дожде, будет полное ощущение наступления зимних морозов – в столице Приангарья, а также в южных и верхнеленских районах ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, дождь с мокрым снегом.

При этом в субботу и воскресенье на большей части региона климатическая обстановка сильно не поменяется – синоптики прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 19-20 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега.

В этой связи в региональном Главке МЧС РФ выпустили специальные рекомендации, в которых просят жителей области при сильных порывах ветра не выходить из дома. При этом автовладельцам спасатели советуют не выезжать за пределы населённых пунктов, а если этого избежать не удалось – быть крайне внимательными и осторожными.

«Если непогода всё-таки застала вас на улице, следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – говорится в сообщении регионального Управления МЧС РФ

Также спасатели просят при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номеру 101.

По прогнозу Гидрометцентра, уже во второй полвине воскресного дня погодная обстановка в Иркутской области стабилизируется. Осадки не прекратятся, но ветра не будет. При этом воздух прогреется до плюс 13-14. С наступление темноты станет вновь прохладно (плюс 3-5) и ветрено.

Гидрометцентр. Прогноз погоды на выходные в СПб и Москве. Рекомендации медиков

Последние выходные сентября для жителей и гостей Санкт-Петербурга по своим погодным показателям мало будут отличаться от климатической обстановки, которая сложилась в городе на Неве в начале этой недели. По прогнозу Гидрометцентра, в СПб в ночь на субботу, столбики термометров опустятся до плюс 7, будет пасмурно, но при холодном северном ветре осадков не ожидается. Днём 28 сентября – по-прежнему небо будет плотно закрыто облаками, но дождь если и ожидается, то лишь ближе к вечеру и не очень интенсивный. Зато может усилиться ветер. Дневная температура будет колебаться в пределах 9-12, однако ощущаться будет как плюс 6-8.

В воскресенье в Северной столице на несколько градусов похолодает, днём, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается дождь, немного усилится и ветер. Но в целом температурные значения будут держаться на уровне климатической нормы для конца сентября.

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, в выходные также пасмурно и дождливо. Осадки, местами сильные зарядят уже в пятницу вечером и с некоторыми перерывами будут идти все выходные. В ночь на субботу ожидается плюс 7-8, небольшой дождь и слабый юго-восточный ветер. Днём в субботу, 28 сентября – плюс 9-11, кратковременные осадки. В воскресенье, 29 сентября сохранится пасмурная погода – плюс 9-10.

При этом под влиянием нового циклона атмосферное давление упадёт с 751 мм ртутного столба, до 742 мм, что негативно скажется на состоянии здоровья метеозависимых и пожилых людей, а также граждан страдающих заболевания органов дыхания и сердца. Им рекомендуется строго соблюдать режим сна и бодрствования, а также выполнять рекомендации врачей.