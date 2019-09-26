Госбюджет на трехлетку развеивает иллюзии

В отсутствие чуда

На федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект бюджета России на ближайшие три года. Согласно документу, профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Доходы бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей Расходы запланированы на уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соответственно.

Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП, напоминает агентство ТАСС. Небольшое снижение доходов по отношению к ВВП в Минфине объяснили заложенным постепенным снижением цен на нефть. Также на этот процесс влияет рост объема налоговых льгот для нефтегазового сектора.

По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей, при этом в 2021 году расходы военного ведомства сократятся до почти 1,574 трлн и незначительно возрастут до 1,609 трлн рублей в 2022 году.

Правительство планирует существенно увеличить расходы на здравоохранение, науку и экологию, одновременно сокращая траты на оборону, подчеркивает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Таким образом, профицит федерального бюджета будет сокращаться за счет роста затрат на «социалку»: за следующие шесть лет — на национальные проекты — они вырастут на 35% и достигнут порядка 4,8 трлн рублей.

В этой связи достаточно интересно знать, что регионы так и не смогли толком освоить предыдущие транши: план по национальным проектам выполняется менее чем наполовину, а неизрасходованные деньги будут перенесены на следующий год. Правительству срочно необходимо создать адекватные меры контроля за действиями чиновников на местах, иначе все это стимулирование окажется бессмысленным. В данный момент стоит рассчитывать на краткосрочное позитивное воздействие на ВВП, тогда как для полноценного запуска двигателя экономики потребуются более масштабные меры по стимулированию реального сектора.

Между прочим, продолжает эксперт, еще в марте прошлого года Владимир Путин потребовал обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых показателей за счет увеличения инвестиций в несырьевой экспорт. Пока существенного увеличения трат на программу «Экономический рост» мы не наблюдаем. Видимо, чиновники решили пока сконцентрироваться на проекте «Трансформация делового климата», который подразумевает реформу контроля и надзора, а также усиление защиты капиталовложений.

За счет новых законопроектов, вступающих в силу уже в 2020 году, инвестиционный климат должен будет улучшиться, а инвесторы получат гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период, что, по замыслу регуляторов, должно увеличить приток капитала нерезидентов в страну. План достаточно неплохой, но ситуацию усложняют не только введенные санкции и низкие цены на нефть, но и спад в мировой экономике, из-за которого привлекать средства становится все сложнее. Таким образом, в отсутствие чуда, текущие меры правительства способны придать лишь краткосрочный импульс экономике, тогда как долгосрочное ее развитие все еще находится под угрозой.

Несмотря на увеличение расходов, чиновники по-прежнему выбирают стабильность и не собираются рисковать для ускорения экономики, отмечает Арсений Дадашев. Конечно, признает он, накопление активов, которые изымаются из экономического оборота, способно защитить от новых санкций и прочих недружественных действий, однако, от таких проблем, как снижение реальных доходов населения и сокращения числа предприятий МСБ текущая политика не спасет. И индексация пенсий, материнского капитала и прочих пособий дело хорошее, но для роста экономики необходимы более активные действия и увеличение инвестирования в реальный сектор.

В отсутствие государства

Основная же тенденция, заложенная в бюджете 2020 – 2022 годов – дальнейшее самоустранение государства, в лице его либерального руководства, от регулирования, планирования и финансирования социально-экономических процессов в России, полагает аналитик управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Прирост расходов бюджета в 2020 – 2022 годах планируется на уровне 4%, 6% и 5%.

Реальные расходы государства на все социальные статьи будут сокращены, бесплатные государственные услуги в здравоохранении и образовании продолжат – по воле правительства – вытесняться частными, платными, констатирует эксперт. Реальная инвестиционная поддержка экономики со стороны государства с учетом сокращения объема расходов к ВВП также сократится.

Стимулирование экономики, ряд отраслей которой переживают дефляционный кризис, не предполагается. А банковский сектор накопил плохих долгов нефинансовых организаций в размере 8% от общего объема. Бюджет, заключает Александр Осин, не соответствует потребностям экономики, и при изменении внешних условий будет существенно пересмотрен.