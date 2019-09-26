Российские ученые предложили новый способ борьбы с сугробами на дорогах

Российские инженеры РосдорНИИ предлагают использовать электропроводящий цементобетон для борьбы с сугробами и наледью на проезжей дороге в холодное время года, пишет «Экономическая газета».

Специалисты отмечают в своем исследовании, что во время сильных снегопадов, снег с дорог вывозится не достаточно быстро, что создает проблемы с движением и, как результат, пробки. Решением этой проблемы могут стать теплые дороги, на которых снег будет исчезать сам по себе.

Электропроводящий цементобетон предлагается укладывать вдоль краев проезжей части, а талая вода будет стекать сразу в ливневую канализацию.

На сооружениях со сложным строением типа мостов, съездов или путепроводов ЭПЦ можно прокладывать по всей ширине дороги.

Ученые отмечают, что такое покрытие безопасно для пешеходов и автомобилей благодаря наличию защитного слоя, который обеспечивает заземление.