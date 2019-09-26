Скончался бывший президент Франции Жак Ширак

На 87-м году в Париже умер бывший глава Франции Жак Ширак.

Об этом передаёт Agence France-Presse со ссылкой на семью скончавшегося политика. В частности, его зять сообщил, что экс-президент Франции умер рано утром 26 сентября в кругу своей семьи.

«Он угас в окружении родных и близких. Ушёл спокойно...», – сказал зять Жака Ширака

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Жак Рене Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Был президентом Франции с 1995 по 2007 годы.

После того, как он сложилс себя полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец, Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции. В декабре 2011 года решением суда был условно осужден на 2 года за превышение служебных полномочий и растрату.