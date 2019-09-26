США вводят новые санкции против Китая

По сообщению минфина США, против Китая вводятся санкции из-за продолжения закупки нефти Пекином в Иране, пишет Газета.ру.

Уточняется, что «черный список» США включены пятеро граждан КНР, а также китайские компании, продолжающие вести торговлю с Тегераном.

Помимо этого, в санкционный список включены два китайских нефтяных танкера. Называются китайские компании Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian), которые якобы продолжают участвовать перевозках крупных партий иранской нефти. В США уверены, что новые санкции помогут лишить иранский режим критически важных доходов.

Ранее американский президент Дональд Трамп поручил доработать пакет санкций в отношении Ирана после того, как произошли атаки на НПЗ Саудовской Аравии. Вашингтон уверен, что за нападением стоит Тегеран. В связи с чем США ввели новый пакет санкций против иранского ЦБ и Национального фонда развития.