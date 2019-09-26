Трамп потребовал от демократов прекратить давление на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что члены демократической партии США оказывают давление на президента Украины с целью не допустить расследования в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена.

«Я настаиваю на прозрачности (расследования - Эксперт) по Байдену и его сыну Хантеру и миллионах долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он был вице-президентом США. Также я требую прозрачности от демократов, которые побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры» - заявил Трамп на пресс-конференции.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа из-за давления американского президента на своего украинского коллегу с целью инициирования расследования коррупционных действий Джона Байдена на Украине.