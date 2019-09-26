Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ

Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.

Согласно, опубликованной в СМИ переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и парламента «самостийной», речь идёт о запрете присутствовать в зале заседаний старой делегации Украины. Новая же делегация, сформированная избранной Радой, сама приняла решение не участвовать в осенней сессии.

При этом, как пишет «Европейская правда», представители новой делегации получили разъяснения от секретариата ПАСЕ, в которых как раз ставятся под сомнение полномочия старой делегации, так как её полномочия официально истекают 30 сентября в 11:30 по европейскому времени.

Но даже несмотря на это, некоторые депутаты из «незалежной» всё-таки смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций. Однако никаких полномочий для участия в работе комитетов у них не будет.

Ранее сообщалось, что делегация Украины официально отказалсь от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за восстановления прав РФ. Несмотря на это, «Оппозиционная платформа – За жизнь», приняла решение отравить на предстоящую сессию своего депутата. Как отмечается в заявлении политсилы, партия не собирается отказываться от выполнения своего долга перед народом Украины.