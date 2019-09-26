Ужас в том, что грядет время больших возможностей

Мировой кризис «прилетит на вертолете»

Объем государственного долга во всем мире резко возрос, достигнув уровня, которого никогда не было в мирное время, пишут «Вести.Экономика». В среднем крупнейшие мировые экономики, по подсчетам Deutsche Bank, накопили долгов в объеме более 70% своих экономик. Это еще один предвестник кризиса, который может разразиться уже в неделекой перспективе.

Важнейшую роль в происходящем играют центральные банки, которые постоянно наращивают заимствования в попытке поддержать экономики своих стран. Как заявил FT Джим Рейд из Deutsche Bank, в дальнейшем мы, вероятно, увидим, как центральные банки продолжат рыночные интервенции, которые позволят правительствам взять на себя больше долгов после кризиса, и, возможно, даже финансировать расходы напрямую с помощью так называемых «вертолетных денег». «Мы на самом деле не за миллион миль от этого, — заявил Рейд. — Своими агрессивными действиями в течение последнего десятилетия центральные банки фактически оказались в ловушке постоянного вмешательства в рынки государственных облигаций. Они, возможно, за гранью невозврата».

Сумма технологии

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, хотя и отмечает, что разговор о кризисе это удобный способ привлечь внимание к каким-то подсчетам, согласен с тем, что «количественные смягчения» в США и Европе, которые были по сути просто накачиванием экономик деньгами, разве что не «с вертолета», привели к необоснованному подъему цен на все активы, особенно — на ценные бумаги.

Когда QE закончились, цены остались на своих уровнях, и теперь приходится сдерживать их падение оптимистичными заявлениями, денежно-кредитной политикой, и даже можно сказать, что торговые и буквальные войны, которые сейчас идут в разных точках планеты, тоже направлены на то, чтобы поддерживать цены на активы и не дать им обрушиться. Суть любого кризиса в том, что он неожидан, непредсказуем, нельзя прочитать книгу про кризис-2008 и подготовиться к кризису-2019.

Он зайдет с неожиданной стороны, скорее всего, в виде новой технологии, например, связанной с компьютерной сферой, или с материалами. Что сразу выдвинет одну из стран вперед и позволит ей, в том числе, потребовать выплаты по долговым бумагам от других стран, либо требовать пересмотра собственных долговых обязательств в выгодном для себя варианте.

Эта же технология позволит легко выплатить долг в 70% ВВП и даже больше, так как резко увеличит добавочную стоимость и производительность труда, поэтому порог в 70% и даже 100% ВВП не говорит о какой-то катастрофической ситуации. Он говорит о том, что мировая экономика находится в стадии накопления потенциала, которая сменится стадией резкого роста, и оказаться на рубеже этих эпох — самое интересное, что может случиться с аналитиками и вообще финансистами, это будет время больших возможностей и стремительно работающих социальных лифтов.

Проблему американского долга обсуждают два-три человека

Основная драма этой ситуации состоит в том, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, что даже в период после 2015 года, когда ФРС США формально сворачивала программы «количественного смягчения», суть которых, как известно, сводится к покупке гособлигаций на его собственный баланс — и это одно серьёзно подрывает базовые каноны рыночной экономики — на деле денежная масса росла.

А это означает, объясняет эксперт, что де-факто происходило нечто весьма отличное от декларируемых действий и целей. Теперь новая напасть; дефицит ультракоротких долларов овернайт (а спрос на них сильно свидетельствует в пользу множащихся «кассовых разрывов» на балансах американских банков, что ещё хуже) – и теперь уже ФРБ Нью-Йорка выделяет по 75 млрд долларов ежедневно.

Являются ли подобные вещи предвестниками кризиса? Странно было бы ответить «нет», говорит Владимир Рожанковский. Что можно исправить? Похоже, на данном этапе уже ничего, поскольку серийное понижение ключевой процентной ставки Федрезервом серьёзно намекает на возвращение к ультрамягкой монетарной политике со всеми вытекающими последствиями. И можно не сомневаться, что другие крупнейшие центробанки мира неминуемо последуют его примеру, как это всегда и происходило.

Ещё в начале текущего года министерство финансов США сообщило, что общий долг США впервые превысил 22 триллиона долларов США. В течение 8 лет американские колумнисты специальных экономических изданий нередко затрагивали неординарную для американцев тему госдолга США, но, как правило, преподносили её в проекции возложения вины за это конкретно на администрацию Барака Обамы и нерукопожатных «демократов».

Дополнительная проблема состоит в том, продолжает Владимир Рожанковский, что вопроса об официальной «долговой политике США» как такового вообще не существует, поскольку нет широкого общественного резонанса, и тема эта обычно обсуждается лишь в рамках пресловутого Бильдербергского клуба и двух-трёх избранных чиновников Белого Дома. Скорее всего, в Белом доме до подобных тем просто «не доходят руки». Консенсус-объяснение примерно такое: «этого не может быть, поскольку не может быть никогда».

В свою очередь, проблемы единой Европы видны невооружённым глазом: это и падение потребительской уверенности, спровоцированное замедлением экспорта в США, связанное с импортными тарифами Дональда Трампа, и дефляционные процессы, и отрицательные доходности по депозитам и наиболее ликвидным облигациям, и персиситирующая высокая безработица в т.н. «периферийных» странах.

То есть, заключает Владимир Рожанковский, Европа подошла к печальному «японскому сценарию» двадцатилетней стагнации на фоне околонулевых ставок ближе, чем когда-либо была в своей истории. Если экстраполировать эту ситуацию на более или менее отдалённое будущее, то для восстановления ключевых экономических балансов, ей, как и Стране восходящего солнца, потребуется длительная политика слабого евро.