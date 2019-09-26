В Кремле ответили на предложение Лукашенко отправить в Донбасс миротворцев

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента России – прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести в Донбасс миротворцев.

В ходе ежедневной встречи с журналистами и, отвечая на соответствующий вопрос одного из них, представитель Кремля отметил, что тему миротворцев в Донбассе должны решать участники конфликта. При этом он подчеркнул, что в тексте Минских соглашений такого пункта нет, передаёт РИА Новости.

«Это совершенно новое предложение, – пояснил Песков. – Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А это Киев - с одной стороны и независимые республик Донбасса – с другой», – резюмировал Песков, добавив, что в тексте Минских соглашений это не прописано.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил готовность направить белорусских военных на Украину.

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», – заявил президент Белоруссии на пресс-конференции с участием украинских СМИ.