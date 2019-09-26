В Москве с размахом прошла Международная премия для успешных женщин Successful Ladies Awards

Участвовать могли девушки со всего мира, вне зависимости от возраста, национальности, семейного положения. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Ведущий – актер, квнщик Дмитрий Кожома.

В жюри вошли известные бизнесмены, ученые, журналисты и представители других сфер. Конкурсанток оценивали: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов, ведущая НТВ, стилист Катя Гершуни, телеведущая канала Пятница Юлия Минаковская, финансовый эксперт Дмитрий Ивченко, кандидат медицинских наук, пластический хирург Вячеслав Балкизов, актриса Карина Мишулина, лайф-коуч Дарья Хэнсон и другие.

Организатор Successful Ladies Awards Яна Кутуева: «Цель премии – популяризовать малый и средний бизнес, а также профессиональное развитие и самосовершенствование во всех сферах. Наш проект помогает девушкам заявить о себе и стать еще успешнее».

Анастасия Бобылева, Танзиля Гарипова, Кристина Петрухнова из архива пресс-службы

Оргкомитет получил более 1000 заявок на получение премии со всего мира. В итоге победительницами стали: Ольга Каррерас – «Инновационные технологии в косметологии, которые опередили время», Кристина Петрухнова - «Лучший эксперт в области переговоров и коммуникаций», Нина Тарасова – «Лучший кондитер», Ирина Доровских – «Лучший дизайнер интерьера», Елена Друма – «Лучшая книга о психологии», Анна Симонова – «Основатель лучшего сообщества для дизайнеров интерьера», Нина Веркойен – «Лучший учитель осознанности», Ольга Петрунина – «Автор лучшего проекта по онлайн-косметологии», Светлана Сильваши – «Лучшая бизнес-леди в сфере фешн-индустрии», Наталья Ким – «Лучший антикризисный коуч», Галина Хаустова – «Лучший эксперт по телемаркетингу», Яна Климченко – «Лучший психолог», Анастасия Бобылева – «Лучший бизнес-консультант», Танзиля Гарипова – «Лучший эксперт в подготовке и подборе бизнес-ассистентов».

Награды также получили блогеры-«миллионники» и звезды: Катя Лель – «Лучшая певица», Светлана Камынина – «Лучшая актриса», Лукерья Ильяшенко – «Самая стильная актриса», Светлана Зейналова – «Лучшая телеведущая», Маргарита Дробязко «Лучшая спортсменка», Анна Пескова – «Лучшая киноактриса», Люся Чеботина – «Лучшая исполнительница», Карина Лазарьянц (@karinakross) – «Лучший блогер», Татьяна Азатян, совладелец Independent Media (журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Grazia и др.) - «Лучшая бизнес-леди в сфере медиа».

Своими выступлениями гостей вечера порадовали певицы Маргарита Позоян, Олеся Евстигнеева, Евгения Короткевич, Анастасия Неонова, певцы из проекта «Голос» Данил Буранов, Максим Лидов, Сергей Арутюнов, музыкальный коллектив Dream Voice, певец Слава Рокс.