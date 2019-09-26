Японский SBI Банк поможет российскому бизнесу

Российский банк со стопроцентным японским капиталом SBI Банк заинтересован увеличить число кредитов для предпринимателей в РФ. Об этом сообщил председатель совета директоров SBI Банка Кацуми Хатао. <Рост объемов кредитования российских предпринимателей банком со 100% японским капиталом важен для российского рынка. Драйвером дальнейшего роста в этом направлении послужит привнесение зарубежных технологий онлайн-обслуживания, используемых SBI Holdings в сочетании с отечественными партнерскими решениями и сервисами>, - заявил г-н Хатао.

SBI Банк работает на российском рынке с 1994 года. В 2017 году стал частью японской корпорации SBI, объединившей более 250 ведущих финтех-компаний, высокотехнологичных и биотехнологических проектов в странах Азии. Группа SBI Holdings Inc - один из лидеров Интернет-банкинга в Японии и Южной Корее, а также мировой лидер в области блокчейн-технологий. Акционеры SBI Банка последовательно развивают дочерний бизнес в России. В 2018 году была утверждена стратегия выхода SBI Банка на розничный рынок с онлайн-решением для российских домохозяйств с учетом их потребностей. Банк также приступил к созданию цифровой экосистемы для предпринимателей. В августе 2019 году акционер провел докапитализацию банка на 1 млрд руб. для повышения его устойчивости, и чтобы нарастить кредитный портфель на фоне развития дистанционного обслуживания клиентов. Менее чем за год банк увеличил объем нового кредитного портфеля крупного бизнеса и МСБ до 4,5 млрд руб.