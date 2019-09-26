Вход/Регистрация Подписка

Японский SBI Банк поможет российскому бизнесу

Москва, 26.09.2019

Российский банк со стопроцентным японским капиталом SBI Банк заинтересован увеличить число кредитов для предпринимателей в РФ. Об этом сообщил председатель совета директоров SBI Банка Кацуми Хатао. <Рост объемов кредитования российских предпринимателей банком со 100% японским капиталом важен для российского рынка. Драйвером дальнейшего роста в этом направлении послужит привнесение зарубежных технологий онлайн-обслуживания, используемых SBI Holdings в сочетании с отечественными партнерскими решениями и сервисами>, - заявил г-н Хатао. 

SBI Банк работает на российском рынке с 1994 года. В 2017 году стал частью японской корпорации SBI, объединившей более 250 ведущих финтех-компаний, высокотехнологичных и биотехнологических проектов в странах Азии. Группа SBI Holdings Inc - один из лидеров Интернет-банкинга в Японии и Южной Корее, а также мировой лидер в области блокчейн-технологий. Акционеры SBI Банка последовательно развивают дочерний бизнес в России. В 2018 году была утверждена стратегия выхода SBI Банка на розничный рынок с онлайн-решением для российских домохозяйств с учетом их потребностей. Банк также приступил к созданию цифровой экосистемы для предпринимателей. В августе 2019 году акционер провел докапитализацию банка на 1 млрд руб. для повышения его устойчивости, и чтобы нарастить кредитный портфель на фоне развития дистанционного обслуживания клиентов. Менее чем за год банк увеличил объем нового кредитного портфеля крупного бизнеса и МСБ до 4,5 млрд руб.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама