Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что инициатива его беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым исходила от последнего, пишет газета «Украинская правда».

Напомним, политики кратко пообщались на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД России, по словам Зеленского, подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. Лавров сообщил, что хотел бы познакомиться с новым президентом Украины и надеется, что внутриукраинский конфликт в Донбассе будет завершен в ближайшее время. В ответ Зеленский сообщил, что также хочет прекращения войны и остановки кровопролития.

«Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — приводит украинское издание комментарий Зеленского.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что между президентом Украины и главой МИД России состоялась краткая беседа, которая, по словам дипломатического источника в Нью-Йорке, носила вполне «деловой характер».