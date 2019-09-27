Bentley отзывает из России почти 40 своих автомобилей

ООО «Фольксваген Груп Рус», который является официальным представителем элитного авто Bentley в РФ, объявил отзыве сразу 37 свои машин марки Bentley Continental. Причина – возможные неполадки в оборудование для экстренных вызовов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на информацию Росстандарта, отзыву подлежат авто этой марки, которые были проданы в 2019 году.

При этом отмечается, что все уполномоченные представители изготовителей обязаны в самые кратчайшие сроки проинформировать владельцев о необходимости предоставить машины в ближайшие дилерские центры для проведения ремонтных работ, а при необходимости и замены на новые.

Наша справка

Bentley Continental – четырёхместное купе люкс класса, выпускаемое компанией Bentley Motors. Его стоимость в России составляет от 8,5 млн руб. и выше в зависимости от комплектации.