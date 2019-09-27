Депутаты Бундестага намерены перенять некоторые законы российского Ямала

Парламентарии Бундестага прибыли на Ямал для встречи со своими коллегами из регионального парламента полуострова, передает Федералпресс.

Во встрече приняли участие представители окружного правительства и главы местных крупных нефтяных компаний. Гости познакомились с уникальным опытом региона по сохранению малочисленных народов Крайнего севера. Особенно гостей заинтересовал опыт Ямала по сохранению природы и улучшению экологии в районах добычи нефти и газа. Как известно, Ямал является отправной точкой для трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток -2».

Именно поэтому немецкие парламентарии были удивлены уровнем развития оленеводства, рыбопромысловой деятельности в сочетании с высокой сохранностью экосистем региона.

Ознакомившись с природоохранным законодательством Ямала, представители Бундестага решили взять на вооружение некоторые из них для применения данной практике в Германии.