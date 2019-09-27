Горнолыжная Франция и ее лучшие горнолыжные курорты

Во Франции имеется огромное число отличных горных курортов, стоимость отдыха на которых варьируется в широком диапазоне. Всем любителям горнолыжного отдыха французский туроператор Club Med готов предложить туры по системе горнолыжного all inclusive, включающего ски-пассы, занятия с инструкторами ESF (горнолыжная школа Франции), изысканное питание, открытый бар и закуски в течение дня, детские клубы и вечернюю программу для детей и для взрослых. Ниже приводится описание основных горнолыжных регионов Франции и их особенностей.

Три долины

Это самый крупный во всем мире горнолыжный район, в котором находятся наиболее популярные курорты. Общая протяженность связанных друг с дружкой трасс в нем составляет шестьсот километров. Для их обслуживания работают сто восемьдесят подъемников.

Район Три долины площадью тысяча четыреста квадратных километров располагается на востоке департамента Савойя. В нем имеются трассы для горнолыжного спорта, сноубордов и фрирайда.

В Трех долинах туристам предоставляется возможность пользоваться объединенным ски-пассом, но при желании они могут купить абонементы на определенные курорты. Имеются различные виды ски-пассов: на один день, на шесть дней, а также семейные. Для размещения на курортах Трех долин есть более четырехсот шале и отелей.

Порт-дю-Солей

Этот регион, граничащий со Швейцарией, находится между Монбланом и Женевским озером. Он включает в себя территории обоих государств.

Во французскую часть района входят несколько курортов. Минимальная высота на курортах составляет девятьсот семьдесят пять метров, максимальная – две тысячи четыреста шестьдесят шесть метров. Длина горнолыжных спусков в районе площадью четыреста квадратных километров равна шестистам пятидесяти километрам. Однако, вопреки впечатляющей протяженности, они не объединяются в одну систему, в отличие от Трех долин.

Отдыхающие имеют возможность воспользоваться двумя с лишним сотнями подъемников. В летнее время в Порт-дю-Солей есть возможность заниматься маунтинбайком, хайкингом и др.

Парадиски

Протяженность трасс в этом горнолыжном регионе, расположенном около Монблана, составляет четыреста двадцать пять километров. Минимальная высота составляет тысячу двести метров, максимальная – три тысячи двести пятьдесят метров. Этот курортный комплекс был построен совсем недавно – в 2003 году.

70% склонов района располагается на высоте более двух километров. В общей сложности здесь есть сто двадцать три синих, шестьдесят пять красных и тридцать семь черных трасс. К услугам отдыхающих сто шестьдесят подъемников. В состав каждого курорта входят несколько горных деревень, и на всех курортах действует единый ски-пасс – на один день, на шесть дней и т. п. Помимо этого, имеется семейный ски-пасс.

Эспас-Килли

В состав горнолыжного района Эспас-Килли входят два больших курорта – Тинь и Валь д’Изер. Протяженность трасс здесь составляет триста километров. Перепад высот варьирутся от тысячи пятисот пятидесяти до трех тысяч пятисот пятидесяти метров, что достаточно внушительно. Общее количество проложенных трасс здесь составляет сто пятьдесят четыре, из которых восемьдесят три имеют легкий уровень сложности, сорок шесть – средний, двадцать пять – наивысший. Протяженность одной из трасс составляет десять километров.

В этом регионе имеются великолепные пейзажи и прекрасная инфраструктура. Благодаря большой высоте он открыт для катания на горных лыжах и сноубордах и летом. К началу трасс отдыхающих доставляют девяносто подъемников.

Серр-Шевалье

Данный район находится в департаменте Верхние Альпы и является одним из пяти самых крупных горнолыжных регионов Франции. Длина трасс здесь составляет двести пятьдесят километров, из которых восемьдесят километров обрабатываются при помощи снежных пушек. В этом регионе имеются все разновидности склонов, находящихся на высотах от тысячи двухсот до двух тысяч восьмисот метров. Из ста одой трассы двадцать три являются зелеными, двадцать девять – синими, тридцать семь – красными, двенадцать – черными. Отдыхающие могут пользоваться шестьюдесятью двумя подъемниками. В Серр-Шевалье есть трасса длиной тридцать пять километров для поклонников беговых лыж.

Ле Сибель

В этом четвертом по размеру горнолыжном регионе Франции, расположенном в долине Морьен, имеются прекрасные спуски общей протяженностью триста десять километров. Они объединяют одновременно шесть курортов. Этот район известен своими природными красотами. Максимальная высота составляет две тысячи шестьсот двадцать метров.

В Ле Сибель есть девятнадцать зеленых трасс, сорок три синих, сорок три красных и шесть черных. Сноубордисты имеют возможность пользоваться двумя сноупарками. Здесь действует семьдесят один подъемник. На местных трассах могут кататься как профессионалы, так и новички. Немаловажный фактор, повышающий привлекательность района Ле Сибель для туристов, – его сравнительная дешевизна.