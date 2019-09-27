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Как выбрать люстру в дом

Москва, 27.09.2019
Свет играет значительную роль не только в дизайне помещения, от него зависит комфорт. Оно способно изменить восприятие любой обстановки, зрительно расширить существующее пространство.
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И во многом это происходит благодаря люстре или другим видам осветительных приборов.

Моделей люстр на https://newport-usa.ru/catalog/lyustry/ представлено очень много и в самом разном стилевом исполнении. Для интерьера в классическом стиле идеальной будет люстра с абажуром из хрусталя, декорированная ковкой. Современный дизайн предлагает использование простых светильников, изготовленных из алюминия и пластика. Особенно популярны люстры, в которых использованы технологические, инженерные изобретения и технологии. Речь идет о светильниках со встроенным источником тепла, с пультом управления, изготовленных из инновационных материалов. Кроме стиля исполнения, размера и цвета люстры обязательно нужно учитывать особенности комнаты, в которой она будет навешиваться.

Как выбрать люстру для дома

Выбирая осветительный прибор для дома, нужно следовать нескольким правилам.

Если в комнате низкий потолок, от крупных подвесных люстр нужно отказаться. Идеальным вариантом будет потолочная люстра, которая создаст уют в небольшой комнате.

Что касается технических характеристик, то при выборе люстры для дома нужно учесть следующее:

  • Энергопотребление. Естественно, предпочтительнее приобретать экономичные светильники;
  • Режимы включения;
  • Наличие диммера, который позволяет регулировать мощность освещения;
  • Конструктивная особенность патрона. По такому показателю как диаметр разъема они бывают двух видов: стандартный, «миньон» (последний самый распространенный). Патроны различаются по материалу изготовления: они бывают керамическими, карболитовыми либо произведенными из термостойкого пластика (более надежный вариант). Также следует обратить внимание на предельную температуру патрона и показатель максимальной мощности;
  • Используемые лампы. Обычные лампы накаливания отличатся безопасным теплым светом, но их нельзя назвать экономичными. Стоит учитывать их способность к сильному нагреванию, в результате чего может произойти возгорание отдельных элементов люстры, выполненных из текстиля или пластика. Наиболее эффективны галогенные лампы, характеризующиеся отличной цветопередачей и большим сроком службы. От ламп накаливания люминесцентные лампы отличаются большей экономичностью, однако из недостатков следует отметить их «холодный» свет. Более дорогой аналог – светодиодные лампы, которые характеризуются приемлемым спектром, максимально возможной экономичностью в процессе эксплуатации.

Когда выбирают люстру для дома, нужно учитывать особенности конструкции потолка.

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