Кому доверить уборку – клининговой компании или частному лицу?

Выполнить высококачественную уборку офисных помещений с применением таких примитивных средств нельзя, по этой причине многие фирмы поручают данную работу аутсорсерам. Востребованность клининговых услуг в настоящее время чрезвычайно высока. Ее используют не только небольшие компании, но и крупные организации. Помимо того, в клининговые фирмы обращаются граждане, заказывающие уборку своего жилья.
Грамотный подбор клининговой фирмы
Количество фирм, предоставляющих клининговые услуги в Москве, весьма велико. Чтобы выбрать среди них наиболее надежную, следует учитывать несколько ключевых критериев:
- Хорошая репутация. Клининговая фирма, нацеленная на длительную работу, уделяет большое внимание поддержанию своего благоприятного имиджа и не скупится на рекламу в средствах массовой информации и на развитие удобного вебсайта.
- Существующие клиенты. Перед тем как подписывать договор с фирмой, необходимо выяснить, какие организации решили поручить ей поддержание чистоты в своих помещениях. Если перечень клиентов включает в себя названия известных организаций, то есть все основания надеяться на высокое качество уборки. Солидные клининговые фирмы даже готовы ознакомить потенциальных клиентов с рекомендательными письмами от существующих заказчиков.
- Стоимость услуг. Профессиональный клининг предусматривает применение дорогой спецтехники и высококачественных чистящих средств, а потому за него приходится платить немалые деньги. Низкая стоимость клининговых услуг свидетельствует об их низком качестве. Помимо этого, ни в одной серьезной клининговой фирме не станут называть точную стоимость услуг без осмотра объекта, в особенности если площадь помещений велика.
Ведущие клининговые фирмы
В настоящее время в Москве и некоторых российских мегаполисах клининговые фирмы обеспечивают чистоту примерно в половине офисных помещений. В этой сфере, как и в любой другой, имеются свои лидеры – к примеру, в столице свыше половины рынка занимают несколько крупных компаний, оказывающих обширный спектр услуг. Мелкие фирмы специализируются на обслуживании жилья и небольших организаций. В число серьезных фирм, берущихся за решение самых сложных проблем, входят следующие:
- ГК «ЛЕГИС». Эта фирма специализируется на услугах профессионального клининга и предоставляет услуги комплексного ухода за объектами коммерческой недвижимости и примыкающими к ним территориями. Наряду с прфессиональной уборкой помещений на территории Москвы и Московской области, компания «Легис Клининг» использует уникальную систему контроля качества и отчетности «Cleaning Manager».
- Cristanval. Это одна из самых старых российских клининговых фирм, имеющая обширную сеть филиалов в пятидесяти российских городах. Она предоставляет услуги как физлицам, так и юрлицам с 2000 года. В ней работает около двадцати тысяч сотрудников, которые четко выполняют порученную уборку в строго обозначенные сроки. Эта фирма специализируется на ежедневной уборке и генуборке любых помещений. Кроме того, ее сотрудники проводят послеремонтную уборку и ухаживают за прилегающей к дому территорией и фасадами. В фирме Кристанваль применяются оборудование и чистящие средства, соответствующие стандарту ISO 14001.
- Премьер-Сервис. Эта фирма предоставляет комплексные клининговые услуги, которые включают в себя уборку помещений, зданий и примыкающих к ним территорий. Фирма «Премьер-Сервис» работает, начиная с 1998 года. В настоящее время она занимается преимущественно обслуживанием московских клиентов. Кроме того, у нее есть филиал в Сочи.
- Чистый свет. Эта крупная фирма оказывает все виды клининговых услуг для граждан и организаций, включая ежедневную уборку и генуборку помещений, мытье окон, чистку фасадов, химическую чистку ковров и др. В ней работает примерно шестнадцать тысяч специалистов. За полтора десятилетия фирма наработала большую клиентскую базу.
- CleanStar. Эта клининговая фирма была основана в 1998 году и в настоящее время занимается обслуживанием свыше двухсот объектов коммерческой недвижимости. В фирме CleanStar работает более шести тысяч высококвалифицированных сотрудников. Она имеет сеть из филиалов в тринадцати регионах Российской Федерации, и число филиалов непрерывно растет. Главное направление деятельности клининговой фирмы CleanStar состоит в уборке помещений и благоустройстве примыкающих к домам территорий. Кроме того, она оказывает услуги по технологической очистке оборудования на промышленных предприятиях.