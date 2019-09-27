Кому доверить уборку – клининговой компании или частному лицу?

Выполнить высококачественную уборку офисных помещений с применением таких примитивных средств нельзя, по этой причине многие фирмы поручают данную работу аутсорсерам. Востребованность клининговых услуг в настоящее время чрезвычайно высока. Ее используют не только небольшие компании, но и крупные организации. Помимо того, в клининговые фирмы обращаются граждане, заказывающие уборку своего жилья.

Грамотный подбор клининговой фирмы

Количество фирм, предоставляющих клининговые услуги в Москве, весьма велико. Чтобы выбрать среди них наиболее надежную, следует учитывать несколько ключевых критериев:

Хорошая репутация. Клининговая фирма, нацеленная на длительную работу, уделяет большое внимание поддержанию своего благоприятного имиджа и не скупится на рекламу в средствах массовой информации и на развитие удобного вебсайта.

Существующие клиенты. Перед тем как подписывать договор с фирмой, необходимо выяснить, какие организации решили поручить ей поддержание чистоты в своих помещениях. Если перечень клиентов включает в себя названия известных организаций, то есть все основания надеяться на высокое качество уборки. Солидные клининговые фирмы даже готовы ознакомить потенциальных клиентов с рекомендательными письмами от существующих заказчиков.

Стоимость услуг. Профессиональный клининг предусматривает применение дорогой спецтехники и высококачественных чистящих средств, а потому за него приходится платить немалые деньги. Низкая стоимость клининговых услуг свидетельствует об их низком качестве. Помимо этого, ни в одной серьезной клининговой фирме не станут называть точную стоимость услуг без осмотра объекта, в особенности если площадь помещений велика.

Ведущие клининговые фирмы

В настоящее время в Москве и некоторых российских мегаполисах клининговые фирмы обеспечивают чистоту примерно в половине офисных помещений. В этой сфере, как и в любой другой, имеются свои лидеры – к примеру, в столице свыше половины рынка занимают несколько крупных компаний, оказывающих обширный спектр услуг. Мелкие фирмы специализируются на обслуживании жилья и небольших организаций. В число серьезных фирм, берущихся за решение самых сложных проблем, входят следующие: