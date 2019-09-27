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Куда можно обратиться в случае споров, связанных с судебной медициной

Москва, 27.09.2019
#PressRelease

Судебная экспертиза – наука, без которой невозможно справедливое правосудие. Именно она позволяет достоверно установить личность преступника и прочие важные для судопроизводства факты, основываясь на методах медицины и биологии.

Судмедэксперт – это специалист, от заключения которого буквально зависит судьба того или иного человека.

Естественным образом, на решение государственного судебного медицинского эксперта стремятся повлиять многие:

  • недобросовестные представители правоохранительных органов, которым важно побыстрее закрыть дело и по возможности повесить на обвиняемого еще несколько несовершенных им преступлений, чтобы закрыть так называемые «висяки»;
  • обвиняемые, умышленно или по неосторожности совершившие преступление и боящиеся справедливого суда;
    потерпевшие, стремящиеся в результате неправдивого заключения судебной экспертизы, получить с обвиняемого гораздо большую компенсацию, чем они в действительности заслуживают;
  • гражданские лица, стремящиеся при помощи неправильных заключений медицинской экспертизы, шантажировать известного человека, обвиняя его в изнасиловании или в том, что он является отцом их ребенка.

Список подобных ситуаций можно продолжать до бесконечности. Но, что делать, если вы стали их жертвой? К кому обратиться, если вы сомневаетесь в справедливости заключений судебного эксперта по вашему делу?

Чтобы разобраться в спорной ситуации, связанной с судебной медициной, нужно немедленно обращаться к независимому судебному эксперту, желательно адвокату, который поможет вам восстановить справедливость в вашем деле.

Сегодня в России работает около четырех тысяч судебных медицинских экспертов. Некоторых их этих специалистов нам хотелось бы выделить отдельно. Именно эти люди являются теми лицами, к которым вы сможете обратиться в случае возникновения спорных ситуаций.

Владимир Жаров – главный судебно-медицинский эксперт города Москвы. Человек с многолетним опытом работы в области судебной медицины на счету которого тысячи лично проведенных судебных экспертиз, результатом которых стали справедливые судебные вердикты.

Смирнова Светлана – доктор юридических наук, почетный работник юстиции Российской Федерации. На сегодняшний день Светлана является директором Российского федерального центра судебной экспертизы.

Смирнова является настоящим профессионалом своего дела и профессором юридических наук. В случае спорных ситуаций, связанных с судебной медициной, заинтересованное лицо может попробовать обратиться к этому эксперту.

Алексей Евгеньевич Мальцев – один из наиболее авторитетных судебных экспертов России. В 2002 году стал заведующим кафедрой судебной медицины в Кировском университете. А с 2009 года работает начальником Кировского бюро судмедэкспертизы.

Чернобай Владимир Васильевич – является одним из лучших судебных экспертов страны. В отличие от предыдущих представителей вышеназванной области медицины и права, Владимир является практикующим адвокатом. Это значит, что он профессионально занимается разрешением спорных вопросов в судебной медицине.

На счету Чернобая сотни успешно разрешенных споров в области судебной медицины. Именно поэтому, если вам нужна квалифицированная юридическая защита и справедливое заключение эксперта, наиболее разумно будет в первую очередь связаться с этим человеком. Сайт Владимира Чернобая - чернобай.рф

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