Куда можно обратиться в случае споров, связанных с судебной медициной

Судебная экспертиза – наука, без которой невозможно справедливое правосудие. Именно она позволяет достоверно установить личность преступника и прочие важные для судопроизводства факты, основываясь на методах медицины и биологии.
Судмедэксперт – это специалист, от заключения которого буквально зависит судьба того или иного человека.
Естественным образом, на решение государственного судебного медицинского эксперта стремятся повлиять многие:
Список подобных ситуаций можно продолжать до бесконечности. Но, что делать, если вы стали их жертвой? К кому обратиться, если вы сомневаетесь в справедливости заключений судебного эксперта по вашему делу?
Чтобы разобраться в спорной ситуации, связанной с судебной медициной, нужно немедленно обращаться к независимому судебному эксперту, желательно адвокату, который поможет вам восстановить справедливость в вашем деле.
Сегодня в России работает около четырех тысяч судебных медицинских экспертов. Некоторых их этих специалистов нам хотелось бы выделить отдельно. Именно эти люди являются теми лицами, к которым вы сможете обратиться в случае возникновения спорных ситуаций.
Владимир Жаров – главный судебно-медицинский эксперт города Москвы. Человек с многолетним опытом работы в области судебной медицины на счету которого тысячи лично проведенных судебных экспертиз, результатом которых стали справедливые судебные вердикты.
Смирнова Светлана – доктор юридических наук, почетный работник юстиции Российской Федерации. На сегодняшний день Светлана является директором Российского федерального центра судебной экспертизы.
Смирнова является настоящим профессионалом своего дела и профессором юридических наук. В случае спорных ситуаций, связанных с судебной медициной, заинтересованное лицо может попробовать обратиться к этому эксперту.
Алексей Евгеньевич Мальцев – один из наиболее авторитетных судебных экспертов России. В 2002 году стал заведующим кафедрой судебной медицины в Кировском университете. А с 2009 года работает начальником Кировского бюро судмедэкспертизы.
Чернобай Владимир Васильевич – является одним из лучших судебных экспертов страны. В отличие от предыдущих представителей вышеназванной области медицины и права, Владимир является практикующим адвокатом. Это значит, что он профессионально занимается разрешением спорных вопросов в судебной медицине.
На счету Чернобая сотни успешно разрешенных споров в области судебной медицины. Именно поэтому, если вам нужна квалифицированная юридическая защита и справедливое заключение эксперта, наиболее разумно будет в первую очередь связаться с этим человеком. Сайт Владимира Чернобая - чернобай.рф