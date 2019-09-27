Курс доллара достиг самого высокого уровня за два года

Курс доллара в четверг достиг самого высокого уровня к основным валютам за последние два года после значительного роста на предыдущей сессии, сообщает Reuters.

Индекс доллара вырос до 99,11 пункта - самого высокого уровня в 2019 году и за два года.

В среду индекс подскочил на 0,7%, достигнув самого большого однодневного роста примерно за три месяца.

«Хотя нет единой причины, объясняющей силу доллара, в игру вступают несколько факторов», - сказал аналитик брокера FXTM Хуссейн Сайед.

«Великобритания сталкивается с политическим кризисом на фоне Brexit, еврозона близка к рецессии, доходность облигаций в развитых странах остается очень низкой, и инвесторы хотят иметь безопасное место для хранения своих денег», - отметил аналитик.

«Несмотря на драму импичмента, доллар США продолжает укреплять свои позиции в качестве основной валюты-убежища», - добавил он.

Курс доллара к рублю при этом вырос в четверг незначительно - на 8 копеек - 64,22 руб., курс евро снизился на 6 копеек - до 70,16 руб.

Рубль пока остается под давлением, которое оказывает на активы EM запуск процедуры импичмента Трампа. Однако в целом риски отрешения от власти президента США невелики и российская валюта в ближайшее время будет отыгрывать в большей мере торговые новости.