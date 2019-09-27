Курц уверен, что вернется к власти

29 сентября австрийцы придут на избирательные участки, чтобы выбрать новый парламент. Выборы напоминают реалити-шоу «Холостяк», только в них целая вереница претендентов борется за то, чтобы вступить в союз с Себастьяном Курцем, который намерен вернуть себе пост канцлера.

Наиболее откровенно ведет себя ультраправая Австрийская партия свободы, которая была партнером Курца в прошлой правящей коалиции. У 33-летнего Курца, несомненного фаворита предстоящих выборов, есть еще два варианта создания большинства в парламенте, но каждый из них таит в себе риски.

Возобновление союза с партией Свободы будет означать работу с партией, от которой можно ждать любых сюрпризов и которая стала главной причиной падения последнего правительства. Второе такое падение Курц как политик может и не пережить. С другой стороны, союз с давними партнерами - социал-демократами станет нарушением его обещания перемен. Что же касается коалиции с либеральной партией «Новая Австрия» и Зелеными, то этот тройственный союз станет прыжком в неизвестность.

Возобновление союза с партией Свободы вполне соответствует курцевской стратегии популизма. Избирателей эта стратегия вполне устраивает, потому что она дала им снижение налогов, а снижение социальных выплат было направлено лишь на иностранцев. О сокращении налогов на 6 млрд евро было объявлено незадолго до падения правительства Себастьяна Курца четыре месяца назад из-за скандала на Ибице, в котором, кстати, увидели и российский след.

Партия свободы ухаживает не только за Курцем, который, между прочим, действительно холост, но и за народом.

Скандал на Ибице стал последним, но далеко не первым ударом по репутации Партии свободы. Скандальный «развод» увеличивает риск новых трений и споров с радикальной фракцией в Партии свободы, возглавляемой бывшим главой МВД Гербертом Киклем.

На известном курорте Баден городскую администрацию возглавляет тройной союз Народной партии Курца с Зелеными и Новой Австрией.

Вероятнее всего, в новом парламенте Австрии будут работать пять партий. Множество вариантов создания правящей коалиции представляет разные видения будущего страны: от популистского «Австрия превыше всего» до центристского возрождения и сложного экологическо-предпринимательского поппури.

Два года назад Зеленым не удалось пройти в парламент. Сейчас же они скорее всего станут главными бенефициариями внеочередных выборов благодаря опасениям перед глобальным потеплением. Не удивительно, что в «брачных» планах Курца Зеленые конкурируют с Партией свободы за его внимание.

Кроме скандала на Ибице, предыдущая правящая коалиция запомнилась многим австрийцам и не только австрийцам танцем главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Владимиром Путиным на ее свадьбе.

Большинство политологов считают, что практически решенное возвращение к власти Себастьяна Курца означает сохранение давнего союза с Москвой. Австрия заполняет вакуум, оставленный Берлином, отношения которого с Москвой в последние годы резко ухудшились.

В основе хороших отношений между Австрией и Россией экономика. К слову, Народная партия не единственная крупная партия в Австрии, выступающая за нормальные отношения с Россией. Такой же политики придерживается, например, и Социал-демократическая партия.

Себастьян Курц показал свои пристрастия, совершив первый визит за границу, если говорить о странах, не входящих в Евросоюз, именно в Москву в феврале 2018 года.

Летом ответный визит вежливости совершил президент Путин, который называет Австрию давним партнером. Это был, кстати, его шестой визит в Австрию. Австрия первой приняла российского лидера после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

Дональд Трамп спросил Курца, приехавшего в Вашингтон в начале этого года, о частых поездках Путина в Австрию. Австрийский канцлер объяснил, что Россия обеспечивает энергетические потребности Австрии и что она за долгие годы сотрудничества в этой области показала себя надежным партнером.

В прошлом году Вена и Москва продлили контракт на поставку российского газа, подписанный более полувека назад, еще на 20 лет. Кстати, тот контракт был первым контрактом такого рода, подписанный Советским Союзом с западной страной.