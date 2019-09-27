Лукашенко приглашают в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение посетить Крымский полуостров от главы белорусской общины Крыма Романа Чегринеца. Предполагается, что визит будет носить ознакомительный характер.

«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости», - заявил общественник. Он также выразил уверенность, что президентам России и Белоруссии будет, о чем поговорить «на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря».

Также более тесное экономическое сотрудничество Крыма и Белоруссии пойдет на пользу российскому полуострову, заявил Чегринец. Он выразил уверенность, что «вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности», после чего значительно возрастет товарооборот между Крымом и Белоруссией.

Накануне белорусский лидер заявил, что Крым потерян для Украины навсегда.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года, на котором более 98% жителей полуострова поддержали вступление в состав РФ.