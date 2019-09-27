Лукашенко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Александр Лукашенко – президент Белоруссии – оценил встречу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла в среду в Нью-Йорке. По мнению белорусского лидера, эти переговоры прошли хорошо, несмотря на негативный конспирологический фон, передаёт РИА Новости.

«Всё там было очень прилично, разумно, красиво, – подчеркнул белорусский лидер. – Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз…. Мне кажется они понравились друг другу».

Лукашенко также отметил, что этот день был «нормальным для американо-украинских отношений».

«Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали по-настоящему горячим», – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сообщалась, что глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели 25 сентября двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.