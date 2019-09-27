Минобороны РФ испытало новую крылатую ракету

В Российском Минобороны рассказали, что на Чукотке прошли испытания новой крылатой ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион», сообщает сайт ведомства. Пуск прошел в испытания в учебном режиме.

В обеспечении безопасности учебного запуска обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Минобороны в своем сообщении заявляет, что пуск крылатой ракеты «Оникс» произведен комплексом «Бастион» впервые в мире.

«В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 км», - говорится на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что испытания проводились согласно плану военной подготовки российских военных соединений на севере страны.

Ранее, министр обороны Сергей Шойгу отчитался об итогах работы ведомства за последние шесть лет. Он в частности рассказал, что в армии увеличился объем поставок современного вооружения, а также выросло число призывников из числа контрактников.