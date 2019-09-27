МВФ не договорился с правительством Зеленского

Миссия Международного валютного фонда, работавшая на Украине, покидает страну без заключения договоренностей о новой программе сотрудничества и продолжит переговоры с украинским правительством и Национальным Банком.

«Миссия начала обсуждение по новой трехлетней программе при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. За последние две недели эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности по налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также ключевым мероприятиям реформирования. Кроме того, была отмечена важность Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков. Обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели» - говорится в официальном заявлении Фонда.

По неофициальной информации МВФ не доволен желанием президента Украины понизить цены на газ для населения. Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в беседе с корреспондентами Financial Times заявил о поиске компромисса между властью и олигархом Игорем Коломойским, требующим вернуть ему контроль над национализированным банком «Приватбанк» или выплатить ему компенсацию в два миллиарда долларов.

Государство национализировало обанкротившийся «Приватбанк» в 2016 году и вынуждено было докапитализировать банк на общую сумму в 155 млрд гривен (около 6 млрд долларов США). МВФ опасается что выделенная Киеву финансовая помощь окажется на счетах близкого к Владимиру Зеленскому олигарха Игоря Коломойского.