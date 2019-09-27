Налет на Питер грозит разорением

Тройка крупнейших лоукостеров Европы – Ryanair, EasyJet и Wizz Air – пошла в атаку на российских конкурентов. Эти авиакомпании подали заявки на выполнение полетов из петербургского аэропорта «Пулково» сразу в 33 страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока, включая такие популярные направления как Германия, Франция, Испания, Италия и Израиль. Но это еще не все. Концессионер «Пулково» — «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — уже обратился в Минтранс с предложением установить для этого аэропорта режим «открытого неба» и предоставить иностранным авиакомпаниям право полетов в соответствии с седьмой степенью свободы воздуха.

Это означало бы, что они смогут свободно летать в третьи государства без посадки в стране регистрации. Например, ирландская Ryanair вполне может открыть прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив, а скажем, венгерская Wizz Air – начнет выполнять полеты из северной столицы на курорты Средиземного моря. Гендиректор ВВСС Леонид Сергеев уверен, что только благодаря трем европейским лоукостерам туристический поток в Санкт-Петербург (читай аэропорта «Пулково») к 2025 году может вырасти почти на 5,9 млн человек. Из них примерно по полмиллиона пассажиров, как ожидается, дадут новые рейсы в Германию и Францию и еще по 300-370 тысяч — в Великобританию, Испанию, Италию и ряд других стран.

Но каковы будут последствия введения режима «открытого неба» для российских авиакомпаний так и осталось тайной. Никаких расчетов сотрудники концессионера «Пулково» представить журналистам не смогли. Тем не менее, инициатива ВВСС все же получила поддержку российских властей.

Известно, что вице-премьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве транспортную отрасль, уже поручил Минтрансу подготовить соответствующие разрешительные документы к началу декабря, чтобы авиакомпании смогли начать полеты в начале 2020 года. Наши источники в этом ведомстве говорят, что в «Пулково» предполагается провести так называемый пилотный эксперимент сроком на пять лет. Но каков же будет его результат?

Повадки хищников

Не секрет, что на этапе захвата рынка ведущие западные лоукостеры всегда используют одну и туже стратегию. А именно – устанавливают предельно низкие цены – 50-70 евро за полет в один конец. И так продолжается примерно год. Это очень выгодно пассажирам, но никак не местным авиакомпаниям. Например, когда Ryanair назад начала летать из Лондона в Ригу, пассажиропоток аэропорта латышской столицы почти сразу же увеличился на 1 млн человек в год. Но при этом ведущая авиакомпания Латвии — airBaltic – в одночасье оказалась убыточной и только чудом избежала банкротства. И можно не сомневаться, что все то же самое произойдет и у нас.

Сейчас пассажиропоток «Пулково» на международных линиях составляет немногим более 7 млн человек, из них порядка 3,1 млн приходится на базовую авиакомпанию этого аэропорта – «Россию». «По самым приблизительным подсчетам введение режима «открытого неба» приведет к тому, что она потеряет около восьмидесяти процентов (порядка 2,5 млн пассажиров – «Эксперт») своего международного трафика из «Пулково»», — уверен глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Но финансовое положение «России» вряд ли сильно заботит менеджмент ВВСС. Очевидно, что концессионер аэропорта надеется на общий рост пассажиропотока, который призвана обеспечить тройка западных лоукостеров. Однако, с этим тоже могут возникнуть серьезные проблемы. Надо понимать, что несмотря на низкие цены на авиабилеты, путешествия в Санкт-Петербург не очень-то популярны среди западных туристов, и прежде всего, из-за существующих визовых ограничений. «Вряд ли британцы или немцы так же охотно начнут летать в нашу северную столицу, как в ту же Ригу, где виза им не требуется. А раз так, то максимум на что может рассчитывать «Пулково» — это на прирост примерно в миллион новых туристов», — уверен Рыбак.

Седьмое небо не для нас

Здесь просто нельзя не сказать о том, что режим «открытого неба» уже несколько лет действует в двух российских аэропортах — Владивостока и Калининграда. Но каких-то выдающихся результатов они продемонстрировать не смогли. Так, например, в Калининграде за последние четыре года пассажиропоток местного аэропорта «Храброво» вырос на 40%. Это почти в точности соответствует общим темпам роста объемов перевозок воздушным транспортом за это же время по всей России. Что же касается Владивостока, то здесь за время действия режима «открытого неба» количество обслуженных пассажиров увеличилось на те же 40%, но уже за шесть лет. Иными словами, несмотря на все преференции, оба этих аэропорта растут примерно такими же темпами, как и весь рынок в целом.

Таким образом, можно предположить, что ситуация с «Пулково» будет развиваться по аналогичному сценарию. Но вот перераспределение международного пассажиропотока в пользу иностранных авиакомпаний не позволит этому аэропорту компенсировать те доходы, которые он пока еще получает от авиакомпании «России». И в общем, понятно почему.

Не секрет, что западные лоукостеры почти не пользуются никакими услугами в «чужих» аэропортах: они не заправляют там свои самолеты, не проводят их техническое обслуживание, не нанимают местный персонал, не платят за обработку багажа и предоставление телетрапов (пассажиры сами идут к воздушному судну по перрону и размещают там багаж). То есть, все свои расходы лоукостеры стремятся свести к минимуму, в отличие от классических авиакомпаний, к которым относится и «Россия».

«Если все это подсчитать, то по грубым прикидкам получается, что суммарные потери российской экономики в результате эксперимента в «Пулково» могут составить от трехсот до четырехсот миллионов долларов в год», — уверен Борис Рыбак. Но и это лишь полбеды.

Еще один важный момент во всей этой истории заключается в том, что предоставив режим «открытого неба» аэропорту Санкт-Петербурга, наши авиационные власти создают прямую угрозу для дальнейшего существования всей системы межправительственных соглашений о воздушном сообщении, которые подписали сначала СССР, а затем Россия с несколькими десятками государств. Эти договоренности основаны на принципе паритета, который до последнего времени неукоснительно соблюдался. Однако, если в «Пулково» будет введен режим «открытого неба», то западным авиакомпаниям ни что не помешает через некоторое время попросить для себя седьмую свободу воздуха и при полетах в Москву и другие города. Причем без каких-либо ответных уступок. Известно, что власти ЕС введение аналогичных правил для российских авиакомпаний даже не обсуждают, ссылаясь все на те же межправительственные соглашения.