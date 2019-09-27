Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана

Анкара продолжит закупать нефть и природный газ у Ирана, несмотря на санкции США, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в эфире телеканала NTV. Он подчеркнул, что продолжатся и торговые отношения между Ираном и Турцией.

При этом турецкий лидер заявил, что его не пугают санкции, которые Вашингтон может наложить на Анкару из-за продолжения закупки иранской нефти.

«Турция продолжит закупки нефти и природного газа у Ирана», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее, между лидерами Ирана и Турции прошли переговоры, на которых была достигнута договоренность об укреплении связей между двумя странами по всем параметрам, которые являются взаимовыгодными.