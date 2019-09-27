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Особенности и преимущества литья из пластика

Москва, 27.09.2019
В результате литья пластика в вакууме в силиконовые формы можно получать изделия любых конфигураций и размеров без применения обычного технологического оборудования.
#PressRelease

Отливаемые изделия, заказать которые вы можете в https://spbplast.ru могут обладать следующими характеристиками:

  • жесткость;
  • эластичность;
  • термоустойчивость;
  • ультрафиолетовоустойчивость;
  • окраска в разные цвета;
  • прозрачность.

Основные достоинства технологии

Принцип производства изделий путем литья в вакууме в эластичные формы состоит в создании абсолютно точной копии образца. Для создания формы силикон холодного затвердевания заливается вокруг образца. После разрезания формы по поверхности образец из нее убирается. Смешанные в вакуумной камере оборудования литьевые смолы заполняют форму.

Применение таких смол позволяет получать любые текстуры и расцветки поверхности с разной термоустойчивостью и твердостью, воспроизводя самые мелкие детали и сложные конфигурации. Благодаря этому обеспечивается возможность имитации большей части резин и пластиков, применяемых в современной промышленности.

С помощью данной технологии компания https://tmth.ru/ позволит реализовать следующие цели:

  • изготовить точные имитации образца с постоянными габаритами;
  • выполнить проверку собираемости и функциональности изготовленных конструкций, усовершенствовать их дизайн;
  • осуществить испытания перед производством серийной продукции;
  • выпустить партию опытных изделий на протяжении нескольких часов после подготовки эластичной формы;
  • изготовить образцы для литья мелких серий метизов.

В число важнейших достоинств технологии входят:

  • доступная стоимость выпуска мелких серий;
  • богатый ассортимент применяемых для заливки пластмасс и полиуретанов, благодаря чему можно изготовить изделия с требуемыми свойствами;
  • чрезвычайно высокая детализация, достигаемая за счет использования высококачественных силиконов из двух компонентов на базе платины и олова;
  • оперативность работы, благодаря чему первые образцы могут быть готовы уже спустя несколько дней.

Особенности процедуры литья

Применяемая технология состоит в имитации формы образца. Если образец не способен служить в этом качестве вследствие хрупкости или по каким-то иным причинам, то его можно воспроизвести с использованием 3D-сканирования и 3D-печати.

В случае надобности образец подготавливается к литью, лакируется и полируется. Затем его помещают в пластмассовую опалубку требуемых габаритов, герметизируют опалубку и заливают состоящий из двух компонентов силикон. Для некоторых образцов может применяться силиконовая форма, состоящая из двух элементов. В таком случае силикон заливают в два этапа с использованием основы из глины. После затвердевания силикона производятся разрезание формы и извлечение образца. На этом подготовка формы из силикона к заливке пластмассы завершается.

Литье пластмассы под давлением по индивидуальному заказу

Свыше трети всей продукции, производимой из полимеров, выпускается с использованием технологии литья пластмассы под давлением. С ее помощью компания https://www.master-plast.ru/ может изготовить чрезвычайно обширный спектр изделий, используемых в самых разных областях.

Литье пластмассы под давлением состоит во впрыскивании сплава полимеров в специальную форму с последующим охлаждением заготовки. Сырьем для этого производственного процесса служат гранулы термопластов и специальные порошки, имеющие термореактивные качества. Причем первая разновидность материала полностью пригодна к последующей переработке, благодаря чему достигается удешевление изделий. Вторая же может использоваться лишь однократно – в ходе литья она подвергается необратимым изменениям.

Применение современного высокотехнологичного оборудования обеспечивает возможность полностью автоматизировать процесс литья, но следует помнить о довольно высокой сложности самой технологии, которая нуждается в непрерывном осуществлении контроля на всех стадиях производства. Вдобавок оборудование, с помощью которого производится литье пластмассы под давлением, является довольно дорогостоящим и нуждается в обслуживании высококвалифицированными специалистами.

В связи с перечисленными выше обстоятельствами литье пластмассы чаще всего производится в больших масштабах, так как при выполнении заказов небольших объемов покупка данного оборудования оказывается попросту нерентабельной.

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