Особенности и преимущества литья из пластика

Отливаемые изделия, заказать которые вы можете в https://spbplast.ru могут обладать следующими характеристиками:

жесткость;

эластичность;

термоустойчивость;

ультрафиолетовоустойчивость;

окраска в разные цвета;

прозрачность.

Основные достоинства технологии

Принцип производства изделий путем литья в вакууме в эластичные формы состоит в создании абсолютно точной копии образца. Для создания формы силикон холодного затвердевания заливается вокруг образца. После разрезания формы по поверхности образец из нее убирается. Смешанные в вакуумной камере оборудования литьевые смолы заполняют форму.

Применение таких смол позволяет получать любые текстуры и расцветки поверхности с разной термоустойчивостью и твердостью, воспроизводя самые мелкие детали и сложные конфигурации. Благодаря этому обеспечивается возможность имитации большей части резин и пластиков, применяемых в современной промышленности.

С помощью данной технологии компания https://tmth.ru/ позволит реализовать следующие цели:

изготовить точные имитации образца с постоянными габаритами;

выполнить проверку собираемости и функциональности изготовленных конструкций, усовершенствовать их дизайн;

осуществить испытания перед производством серийной продукции;

выпустить партию опытных изделий на протяжении нескольких часов после подготовки эластичной формы;

изготовить образцы для литья мелких серий метизов.

В число важнейших достоинств технологии входят:

доступная стоимость выпуска мелких серий;

богатый ассортимент применяемых для заливки пластмасс и полиуретанов, благодаря чему можно изготовить изделия с требуемыми свойствами;

чрезвычайно высокая детализация, достигаемая за счет использования высококачественных силиконов из двух компонентов на базе платины и олова;

оперативность работы, благодаря чему первые образцы могут быть готовы уже спустя несколько дней.

Особенности процедуры литья

Применяемая технология состоит в имитации формы образца. Если образец не способен служить в этом качестве вследствие хрупкости или по каким-то иным причинам, то его можно воспроизвести с использованием 3D-сканирования и 3D-печати.

В случае надобности образец подготавливается к литью, лакируется и полируется. Затем его помещают в пластмассовую опалубку требуемых габаритов, герметизируют опалубку и заливают состоящий из двух компонентов силикон. Для некоторых образцов может применяться силиконовая форма, состоящая из двух элементов. В таком случае силикон заливают в два этапа с использованием основы из глины. После затвердевания силикона производятся разрезание формы и извлечение образца. На этом подготовка формы из силикона к заливке пластмассы завершается.

Литье пластмассы под давлением по индивидуальному заказу

Свыше трети всей продукции, производимой из полимеров, выпускается с использованием технологии литья пластмассы под давлением. С ее помощью компания https://www.master-plast.ru/ может изготовить чрезвычайно обширный спектр изделий, используемых в самых разных областях.

Литье пластмассы под давлением состоит во впрыскивании сплава полимеров в специальную форму с последующим охлаждением заготовки. Сырьем для этого производственного процесса служат гранулы термопластов и специальные порошки, имеющие термореактивные качества. Причем первая разновидность материала полностью пригодна к последующей переработке, благодаря чему достигается удешевление изделий. Вторая же может использоваться лишь однократно – в ходе литья она подвергается необратимым изменениям.

Применение современного высокотехнологичного оборудования обеспечивает возможность полностью автоматизировать процесс литья, но следует помнить о довольно высокой сложности самой технологии, которая нуждается в непрерывном осуществлении контроля на всех стадиях производства. Вдобавок оборудование, с помощью которого производится литье пластмассы под давлением, является довольно дорогостоящим и нуждается в обслуживании высококвалифицированными специалистами.

В связи с перечисленными выше обстоятельствами литье пластмассы чаще всего производится в больших масштабах, так как при выполнении заказов небольших объемов покупка данного оборудования оказывается попросту нерентабельной.