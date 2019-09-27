Пелоси увидела «руку Москвы» в скандале с Трампом

Нэнси Пелоси – представитель Демократической партии США, спикер нижней палаты американского Конгресса – заявила, что Москва причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора между главами США и Украины.

Об этом политик-демократ рассказала в эфире телеканала MSNBC. Напомнив, что Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Зеленским просил последнего добиться начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву, он не имея никаких доказательств обвинила в этом… Россию.

«Я, кстати, не сомневаюсь, что именно Москва приложила к этому руку», – подчеркнула Пелоси, не пояснив, что она имеет в виду.

При этом она пообещала ограничивать процедуру импичмента исключительно упомянутым выше скандалом, так как по её мнению американская общественность очень встревожена, тем, что президент США использовал деньги налогоплательщиков, в своих политических интересах шантажирует лидера другой страны.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности завершения процедуры импичмента до конца текущего года, Пелоси подчеркнула, что её коллеги по Демократической партии настроены работать в этом направлении – с одной стороны без промедления, но и без особой спешки.

Кроме того, она подвергла резкой критике действия главы Минфина США Уильяма Барра, который «потерял голову и собирается утаивать то, что они утаили до сих пор».

Напомним, 25 сентября администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Согласно этой распечатке, американский лидер просит Зеленского переговорить с адвокатом Джулиани относительно ситуации вокруг сына Байдена.

«Было бы очень здорово, если бы Вы изучили дело Байдена», – обратился Трамп к Зеленскому.

Тот в свою очередь пообещал, что новый генеральный прокурор «самостийной» обязательно рассмотрит эту ситуацию.

«Все расследования, о которых вы говорите, будут проведены открыто и откровенно», – сказал Зеленский, попросив главу Белого дома Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

При этом в стенограмме беседы ничего нет о том, что якобы Трамп добивается от президента Украины провести расследование действий сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Напомним, именно это стало поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.