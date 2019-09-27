Прогноз погоды от Греты Тунберг

Надо паники

Конечно, без юной шведки Греты Тунберг очередной климатический саммит прошел бы совсем незамеченным. На Генассамблею ООН приехали первые лица 136 государств. Меньше половины из них пришли на заседание саммита в минувший понедельник, 23 сентября. Все проходило достаточно скучно.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттьереш даже не выдержал и в своем заключительном слове призвал не произносить «плоских» речей, а заявлять о решительных действиях по спасению климата. В общем, главным достижением этого саммита стало присоединение России к Парижскому соглашению. На полном безрыбье эта новость стала отличным жирным раком.

Грета, конечно, все изменила.

Нужно сказать, что еще некоторое время назад ее выступления были вариациями на тему «Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону». С этой фразы во время климатического саммита в Йоханнесбурге в 2002 году начал свое выступление президент Франции Жак Ширак (печальная весть о кончине которого на 87-м году жизни пришла 26 сентября). Фраза стала культовой, особенно среди французских борцов с глобальным потеплением. Метафора запоминающаяся, богатая. Ее можно по-разному обыгрывать. Она хорошо сочетается с образом «паники», которую авторы речей Греты любили вставлять в текст ее выступлений. И которая отлично ей подходила. Когда во время своего выступления на последнем форуме в Давосе Грета для начала обвела взглядом присутствующих и сказала «Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы испытали тот страх, который я испытываю каждый день», это произвело сильное впечатление. Цифр при этом в речах Греты было немного. Хотя не очень понятные для неофитов слова о том, что «оставшегося углеродного бюджета осталось совсем мало», она, как обычно, произносила.

Серьезные изменения произошли весной этого года. Грета перестала требовать от слушателей впадать в панику. Она перестала обыгрывать сравнение нашей планеты с горящим домом. Даже в своем выступлении во французском парламенте не сказала про это. Зато в ее шаблоне появились конкретные цифры этого самого «остатка углеродного бюджета».

Почему Грета Тунберг все еще ходит в школу

Чтобы не испытывать комплекса неполноценности перед Гретой Тунберг в этом вопросе, нужно знать следующее.

Начиная с 2009 года официальной целью борьбы с глобальным потеплением был показатель в 2 градуса Цельсия. Именно на таком повышении температуры атмосферы Земли по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1850 года) мы должны были остановиться, чтобы спасти планету от климатического коллапса. Цель в 1,5 градуса во всех документах проходила как желательная, но не обязательная.

В пятом оценочном докладе МГЭИК, вышедшем в 2014 году, был сделан вывод о том, что температура атмосферы повысится не более, чем на 2 градуса, если объем парниковых газов (в пересчете на эквивалент СО2), эмитированных человеком, не превысит 3 триллиона тонн. При том, что к 2011 году мы уже эмитировали 2 трлн. тонн. У нас в запасе оставался , таким образом, только 1 триллион. Непревышения этого порога должно было хватить для достижения желанной цели «с вероятностью 66%». (Как высчитывает эти вероятности МГЭИК - это отдельный вопрос) Исходя из этих данных, был создан примерный график постепенного снижения объема выбросов с нынешних 45 млрд тонн в год в несколько раз и достижения «углеродной нейтральности» к 2100 году.

Но даже такой график означал резкую и глубокую экономическую рецессию. Проще говоря — коллапс мировой экономической системы со всеми прилагающимися к нему коллапсами: финансовым, социальным и т.д. Естественно никто и пальцем о палец не ударил, чтобы реально сокращать свои парниковые выбросы. Эта история с призывами немедленно начать сокращение, с подписанием международных документов по этому поводу началась еще в 90-е годы XX века и никогда еще ни к чему не привела. Как не привела и на этот раз. Объем парниковой эмиссии продолжает расти. По той простой причине, что в большинстве стран мира продолжается экономический рост. А особенно бурно растет парниковая эмиссия в странах, которые пытаются обеспечить приемлемый уровень жизни для сотен миллионов своих сограждан. И они точно не собираются «замораживать» свой уровень благосостояния.

И вот в прошлом году выходит Специальный доклад МГЭИК. В нем исследуется вопрос повышения температуры только на 1,5 градуса. Выводы доклада вполне ожидаемые. Лучше остановиться на цифре в 1,5, чем на 2. Но естественно наш остаток углеродного бюджета при этом станет гораздо меньше. Одного триллиона тонн у нас в запасе уже нет. С вероятностью 66% мы не превысим порог в 1,5 градуса, если эмитируем не больше 420 млрд. тонн с выходом на «углеродную нейтральность» уже в 2050 году. Если же мы эмитируем 580 млрд. тонн, то вероятность успеха падает до 50%.

И вот именно последние цифры и вдалбливает в головы своих слушателей теперь Грета Тунберг. При этом она обвиняет свою аудиторию в том, что взрослые не читали последний доклад МГЭИК. И игнорируют последние достижения науки. И переходит отсюда к более тяжким обвинениям. В том, что она «должны была быть в школе», а вынуждена заниматься спасением планеты (с этой именно целью девочка с прошлого года не посещает школу по пятницам, что стало примером для многих ее сверстников в разных странах). В том, что взрослые «украли ее мечты и ее детство своим пустословием».

И частично она права. Практически никто доклады МГЭИК не читает. И даже «Резюме для политических лидеров» (Summary for policymakers) почти никто не читает. Во-первых, даже в «Резюме» слишком много цифр, графиков и непонятных терминов. Во-вторых, все взрослые политики уже поняли, что что-то тут не так. Сократить парниковую эмиссию без снижения уровня жизни невозможно практически. А им всем скоро переизбираться.

Неправа Грета в следующем. Своим бездействием взрослые не отняли у нее детство, а подарили ей его. Начни взрослые серьезно бороться с глобальным потеплением еще пару десятилетий назад, 16-ти летняя Грета вместе со своим сверстниками сейчас давно закончила бы свою начальную школу и уже вовсю трудилась бы на мануфактуре или ферме (без трактора и доильного аппарата). Умные дяди и тети, которые пишут ей проникновенные речи, давно должны были бы ей объяснить, что только фантастический рост потребления энергии, в первую очередь потребления углеводородов (с обязательным в этом случае ростом выбросов парниковых газов) создали этот мир, в котором дети учатся лет по десять-двенадцать в школе, путешествуют по планете и общаются в интернете. Сокращение потребления энергии, то есть сокращение использования самых разнообразных машин, неизбежно ведет к тому, что их нужно будет замещать физическим трудом. И на заводах, и в полях. И такой роскоши, как всеобщее среднее образование, общество позволить себе не сможет. Не говоря уж о массовом высшем образовании.

Попробовала бы Грета без интернета

Об интернете вообще разговор особый. Грета, как известно, не путешествует самолетами. Из страха навредить природе. И других призывает поступать так же. И даже находит многочисленных подражателей.

Она и на саммит в Нью-Йорк поплыла на парусной яхте. И даже свой смартфон во время морского путешествия она отказалась заряжать от дизель-генератора. Для нее специально установили солнечные батареи и гидрогенератор.

Авиация — это плохо для земного климата. Сейчас она ответственна за 2% парниковой эмиссии. И эта цифра будет расти, потому что прогнозы обещают удвоение количества авиарейсов к 2050 году.

Но компьютеры, интернет и мобильная связь - это же еще хуже! Уже сейчас их доля в эмиссии около 4%. И она растет гораздо быстрее, чем доля авиации. Выросло целое поколение безудержных потребителей этих коммуникационных услуг. И это - поколение Греты. Тех самых детей, от имени которых она упрекает взрослых в бездействии. Для земного климата было куда как полезнее, если бы Грета призвала своих сверстников немедленно отказаться от всех этих HD и 4G, не говоря уж о 4К и 5G. Немедленно отписаться от всех видеосервисов. И вообще не просматривать и не пересылать любые видеофайлы. И. конечно, менять свои телефоны, компьютеры, планшеты, телевизоры и другую технику только в случае ее полной неработоспособности.

Призыв Греты к детям Земли хотя бы ограничить свои интернет-потребности и потребительские наклонности принес бы гораздо большую пользу, чем все эти всхлипывания, гневные обвинения и тяжелые взгляды. И это тоже хорошо знают умные дяди и тети, которые пишут ее выступления.

Ни два, ни полтора

Сторонников забыть все, что говорили несколько лет назад в Париже про два градуса и про 2100 год и переключиться на цифру 1.5 градуса и 2050 год оказалось достаточно много. И они очень активны. И им очень повезло заполучить в свою команду Грету Тунберг, которая начала свою карьеру профессионального борца с глобальным потеплением еще до появления Специального доклада. Еще в эпоху, когда все призывали друг друга остановиться на двух.

Началась такая активная кампания по записи желающих в «Коалицию углеродной нейтральности» (Carbon Neutrality Coalition), которая как раз ставит своей целью достижения этой нейтральности к 2050 году. В этом «клубе-2050» уже около 30 стран и более 30 мегаполисов. Частные компании объединяются в различные «альянсы», имеющие ту же цель — 1.5 градуса и углеродную нейтральность к 2050 году.

Все это вместе создает впечатление жуткой какофонии. Бесконечные призывы что-то сделать во имя спасения планеты при полном отсутствии каких-либо реальных шагов в этом направлении. И все это — на фоне неуклонно растущего объема парниковых выбросов. Теперь с этим Специальным докладом МГЭИК еще и началась путаница с целями и планами. Президент Франции Макрон, например, в своем выступлении на Генассамблее призывал всех вступать в Коалицию-2050, но при этом почему-то говорил о желании ограничить рост температуры двумя градусами Цельсия. Все это порядком всем надоело за последние тридцать лет. И только такая фигура, как Грета Тунберг оказалась способна привлечь всеобщее внимание к климатическому вопросу.

Сколько это будет продолжаться, пока непонятно. В такой обстановке взаимного недоверия, взаимных обвинений, выхода из Парижского процесса Соединенных Штатов ни о каких согласованных действиях про предотвращению роста парниковой эмиссии не может быть и речи. И ежегодная климатическая Конференция сторон, которая пройдет в Чили, наверняка закончится безрезультатно. А вот следующая, в Шотландии, в будущем декабре обещает быть интересной.

Еще при подписании Парижского соглашения, когда все страны предоставили свои обязательства по сокращению выбросов, они договорились, что в 2020 году обнародуют новые повышенные обязательства. И уже почти 70 стран подтвердили, что сделают это. Правда, на их счет приходится только 7% от общего объема мировой парниковой эмиссии. И какие обязательства они на себя возьмут, не имеет особого значения. Главные загрязнители атмосферы во главе с Китаем пока хранят по этому поводу молчание.