Порошенко в очередной раз не явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Следователи хотели получить показания от Порошенко показания в уголовном производстве, которое касается возможного перехода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Петру Порошенко так же была отправлена повестка на 3 октября этого года по другому уголовному делу. В общей сложности следователи ГБР расследуют 12 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.

Петр Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность» и пользуется депутатской неприкосновенностью. Парламент 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности, но это решение вступит в силу только с 1 января 2020 года.