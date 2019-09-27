Прогноз погоды на зиму: удивительный прогноз синоптиков – эта зима побьёт все рекорды

Зима-2019/2020 по своим климатическим показателям может стать одной из самых суровых за последние годы. Несмотря на более ранее прогнозы погоды, когда синоптики предполагали, что нынешняя зима будет по европейски мягкой и тёплой, сейчас метеорологи высказывают обратную точку зрения.

Основываясь на данных, полученных со спутников, которые показывают передвижение атмосферных фронтов, а также проанализировав статистические показатели за последние 20 лет, метеорологи пришли к выводу, что предстоящая зима может переписать все прежние рекорды погоды.

Зима-2019/2020 в Якутии и ХМАО. Шокирующий прогноз синоптиков

Очень холодно предстоящей зимой будет на севере страны. В частности, по прогнозу синоптиков, уже в конце календарной осени климатическая зима вступит в свои права в Якутии. Здесь в начале ноября дневные показатели температуры будут держаться на уровне 15-20 градусов мороза. При этом ночью столбики термометров опустятся до минус 25. Начиная со второй декады ноября такая температура прогнозируется уже днём. А ближе к декабрю термометры будут стабильно показывать минус 30-32 – днём и 32-34 – после полуночи.

В декабре станет ещё холоднее при минимуме осадков – почти на всей территории республики столбики погодных градусников днём в некоторые дни опустятся до минус 38-40. Суровым в Якутии будет и январь В первый месяц нового года дневные показатели температуры будут держаться на уровне 30-37 градусов мороза. Февраль, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, также по своим показателям будет выше климатической нормы. Ожидается, что в первой половине последнего месяца календарной зимы-2019/2020 средняя температура составит минус 28-32.

В конце ноября придёт зима и в Югру. По прогнозу синоптиков, первые, по-настоящему «кусачие» морозы ударят в ХМАО в 20-х числах этого месяца – минус 10-15 днём и 9-12 – ночью. Самыми холодными, по прогнозу метеорологов, станут декабрь и январь при дневных показателях температуры 17-21 мороза. Ночью же ближе к Новому году ожидается минус 20-25. При этом в декабре прогнозируются и обильные снегопады при сильном северном ветре, что сделает пребывание на свежем воздухе совсем некомфортным. Также богатыми на климатические события в Югре будет и февраль. В последний месяц календарной зимы ожидается рекордное количество осадков, при этом средняя температура месяца станет более комфортной и составит примерно 11-13 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на зиму-2019/2020 в Сибири и на Урале

Свои рекорды принесёт предстоящая зима и в Сибири. Здесь в середине зимы обычно всегда морозно. При этом первый, по-настоящему зимний снегопад выпадет почти на всей территории Сибири уже в конце ноября. Однако суровые морозы ударят здесь примерно в 10-х числах декабря. Однако очень сильными они всё-таки не будут. Так, средняя дневная температура в этом месяце, например, в Новосибирске составит примерно минус 10-12, что значительно выше климатической нормы. После полуночи будет холоднее – минус 20-25 – что вполне естественно. В целом же, зима-2019/2020 в Сибири ожидается, по прогнозу метеорологов рекордно мягкой и более тёплой чем предыдущая – без аномальных морозов и снежной бури.

А вот к западу от уральских гор, по прогнозу синоптиков, предстоящей зимой будет очень холодно. Здесь метеорологи обещают выпадение большого количество снега, а также вьюгу и заносы на дорогах. Между тем на востоке Урала прогнозируется мягкая зима и значительно меньше осадков.

В целом средний температурный фон на территории Уральского федерального округа прогнозируется этой зимой в пределах минус 25-26 В первом месяце календарной зимы, по прогнозу синоптиков, ожидает от 15 до 30 градусов ниже нуля. Декабрьский мороз будет кусачим, но относительно спокойным с точки зрения осадков.

Январь на Урале обычно похож на декабрь, хотя предстоящей зимой погода во втором календарном месяце зимы удивит местных жителей ярким солнцем, небольшим количеством осадков и температурными перепадами.

В феврале, по прогнозу метеорологов, на большое части Урала существенно потеплеет – до минус 10-15 днём. Но из-за порывистого ветра и высокой относительной влажности воздуха, будет ощущаться гораздо холоднее. Также местами выпадут обильные осадки. Такая погода продержится здесь как минимум до конца первой недели марта.

Точный прогноз синоптиков на погоду зимой в Москве

Непредсказуемой может быть предстоящая зима и в Москве. Пока синоптики дают лишь предварительный прогноз о том, что ждёт жителей и гостей российской столице в этот зимний сезон. Согласно самым первым прогнозам метеорологов, которые озвучивались ещё летом и в начале осени, нынешняя зима должна была стать в Москве снежной, но тёплой. Позже появились прогнозы, что она будет более суровой, но почти без выпадения осадков. Согласно последним данным, на которые ссылаются метеорологи, зима-2019/2020 будет очень нестабильной – ожидаются как рекордные морозы, так и периоды резкого потепления.

В частности, декабрь, предположительно будет мягким с дневными морозами до минус 4-6. При этом ожидаются осадки, которые будет идти до наступления Нового года. Самым суровым по температурным показателям может стать январь. Синоптики не исключает, что арктический атмосферный фронт принесёт в столицу рекордные 30-градусные морозы. Зато февраль будет относительно тёплым и снежным. Особенно его первая половина – по прогнозу синоптиков в период с 1 по 14 февраля при средней температуре минус 4, может выпасть почти две месячные нормы осадков.

При этом метеорологи ещё раз напоминают, что вероятность долгосрочного прогноза составляет не более 10-25%, и он пока носит лишь рекомендательный характер.