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«Россети» обеспечили жителей удаленных сел Приморья бесперебойным электричеством

Москва, 27.09.2019
  • «Россети» обеспечили жителей удаленных сел Приморья бесперебойным электричеством

из архива пресс-службы

Компания «Россети» обеспечила удаленные села Пожарского района Приморского края централизованным электроснабжением. Ранее села Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон питали шесть дизель-генераторных установок, которые были полностью изношены и уже не справлялись с нагрузкой. В создание новой инфраструктуры компания инвестировала 242 млн рублей.

«Сегодня четыре села получили постоянное электричество достаточной мощности. Это скачок, это толчок к развитию. И сегодня мы открыли ряд объектов, которые должны принести новую жизнь. Всем спасибо за работу, а особенно хочу поблагодарить компанию «Россети», которая в рекордные сроки решила поставленную задачу, очень эффективно потратив свои инвестиционные ресурсы» - сказал заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко на церемонии запуска подстанций и линии электропередачи.

img-20190927-wa0014.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

 «Россети» построили две трансформаторные подстанции мощностью 2,5 и 1,6 МВА и проложили 80 км воздушной линии электропередачи до ближайшего центра электропитания – подстанции «Перевал». Бюджет региона благодаря бесперебойному электроснабжению ежегодно будет экономить 11 млн рублей на дизельном топливе. Дополнением к бесперебойному энергоснабжению стал высокоскоростной интернет – его на базе новой инфраструктуры обеспечил «Ростелеком». Кроме того, после запуска сетевого комплекса в селе Красный Яр запустили хлебопекарню и открыли Дом быта.

img-20190927-wa0013.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

«Это очень значимое событие и для Красного Яра, и для Соболиного, и для Ясеневого, и для села Олон. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение. Красный яр – уникальное национальное таежное село, где живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. У нас впереди еще много задач. Я искренне благодарен центру за большую работу по строительству объектов бытового хозяйства. Здесь появилась новая участковая больница, появился почтамт, пекарня, дом участкового... Задача властей – сделать так, чтобы сюда была хорошая дорога, чтобы ко всем объектам прошел интернет» - сказал губернатор Олег Кожемяко, также присутствовавший при запуске подстанций.

Как отметили в «Россетях», несмотря на сложный рельеф и почти непроходимую дальневосточную тайгу все работы были выполнены менее чем за полгода.

img-20190927-wa0011.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы
img-20190927-wa0012-1.jpg

«Создание современной электросетевой инфраструктуры на отдалённых территориях – социально значимая задача, решение которой открывает перспективы их дальнейшего социально-экономического развития и повышения качества жизни людей. В результате строительства энергообъектов коренному населению – удэгейцам – теперь доступна качественная электроэнергия. Группа «Россети» стремится не просто оказывать услуги одинаково высокого качества всем потребителям вне зависимости от их месторасположения, но и делать их максимально доступными. Отрадно, что в результате реализованного проекта почти в четыре раза будет снижен тариф для предпринимателей сёл Красный Яр, Ясеневое, Соболиное и Олон. Это однозначно даст новый импульс развитию этой уникальной территории», - сказал во время своего выступления Павел Ливинский.

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