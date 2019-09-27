Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну. Мнение диплома озвучил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Представитель МИД пояснил, что данные меру могут стать ответом на отказ в выдаче виз десяти российским дипломатам для поездки на заседание ГА ООН.

Рябков подчеркнул, что МИД РФ ждет мировой реакции на свое предложение, поскольку не только «Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс».

Дипломат напомнил о соглашении от 1947 года, которое было подписано после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По словам дипломата, США нарушают основные пункты документа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что некоторые дипломаты так и не получили визы по «техническим причинам».