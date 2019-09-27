Вход/Регистрация Подписка

Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН

Москва, 27.09.2019

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну. Мнение диплома озвучил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Представитель МИД пояснил, что данные меру могут стать ответом на отказ в выдаче виз десяти российским дипломатам для поездки на заседание ГА ООН.

Рябков подчеркнул, что МИД РФ ждет мировой реакции на свое предложение, поскольку не только «Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс».

Дипломат напомнил о соглашении от 1947 года, которое было подписано после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По словам дипломата, США нарушают основные пункты документа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что некоторые дипломаты так и не получили визы по «техническим причинам».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама