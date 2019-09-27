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СМИ: Россия и Грузия могут восстановить авиасообщение к ноябрю

Москва, 27.09.2019

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено уже в ноябре этого года.

Об этом передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, для полного восстановление воздушного сообщения требуется проведения целого ряда процедур.

Первоначально соответственное поручение об этом должно поступить в Кабмин, после чего сразу два ведомства – Росавиация и Минтранс разработают специальные нормативы относительно возобновления, как пассажирского сообщения, так и перевозок грузов и почты.

Лишь после этого авиакомпании должны будут перестроить расписание таким образом, чтобы обеспечить выполнение перевозки воздушными судами.

Предположительно, полностью авиасообщение между двумя странами восстановят уже к началу ноября.

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