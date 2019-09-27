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Рекордные инвестиции в СПГ

Москва, 27.09.2019
#Инвестиции
#Сергей Мануков
#Экономика
  • Рекордные инвестиции в СПГ

Семенов Александр/ITAR-TASS

Еще никогда инвесторы не вкладывали так много средств в сектор сжиженного газа (СПГ). По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, инвестиции в СПГ с начала 2019 года, т.е. за неполных девять месяцев, впервые превысили 50 млрд долларов.

«Этот год уже побил рекорд по инвестициям,- заявил Бирол на Международной конференции производителей и потребителей сжиженного газа в Токио.- Они впервые достигли 50 миллиардов долларов».

Драйвером столь быстрого роста инвестиций является спрос на топливо в Азии. Ожидается, что Китай обойдет Японию и станет главным потребителем планеты и по СПГ.

«Наибольший рост в Китае,- объяснил Фатих Бирол.- В следующие пять лет примерно треть спроса на СПГ будет от КНР».

Бирол добавил, что в течение следующей пятилетки Поднебесная станет крупнейшим импортером топлива.

Что же касается инвестиций, то в этом вопросе тоже не обошлось без сюрпризов. Причем, большая их часть пришлась на США и Канаду.

В исследовании Управления энергетической информации США (EIA), выпущенном в декабре 2018 г., говорилось об ожидании двойного роста экспорта американского сжиженного газа к концу следующего, т.е. 2019 года, до 252 млн кубических метров ежедневно. Если этот прогноз оправдается, то США станут третьим по объемам экспортером СПГ в мире после Катара и Австралии. Ожидается, что к 2030 году экспорт американского сжиженного газа еще раз удвоится и достигнет полумиллиарда кубометров в сутки. Напомним, что в начале текущего года США отправляли на экспорт каждый день в среднем примерно 85 млн м³.

В Канаде в работе сейчас всего лишь один, но очень крупный проект СПГ. Окончательная годовая мощность завода по сжижению газа должна составить 28 млн тонн. Проект, стоимость которого оценивается в 31 млрд долларов, осуществляется компанией Shell в партнерстве с Petronas, PetroChina, Mitsubishi и Kogas.

Катар, тем временем, активизирует усилия по сохранению первого места в гонке мировых экспортеров сжиженного газа. Доха отменила мораторий на новое бурение в крупнейшем нефтегазовом месторождении планеты Северном, расположенном в центре Персидского залива. Половина этого месторождения принадлежит Ирану. В Катаре поставлена амбициозная цель – довести экспорт СПГ до 11 млн тонн, т.е. увеличить его на 43%.

Глобальный спрос на сжиженный газ к 2030 году может, по прогнозу IHS Markit, вырасти до 550 млн тонн.

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