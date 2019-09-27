Стало известно,что будет включать в себя новая потребительская корзина

К началу 2021 года в России будет осуществлен переход на новую потребительскую корзину, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что в новую «корзину» войдет «базовый набор продуктов, который позволит сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения». Разработать новые стандарты поручено ведомствам Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин, анонсировал пересмотр набора базовых продуктов в сторону их расширения, что должно привести и к росту минимального размера оплаты труда.

Напомним, потребительская корзина – является условным обозначением, включающим в себя набор товаров, которые ежемесячно необходимы каждому россиянину для поддержания нормального уровня жизни. Корзина включает в себя хлеб, картофель, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и товары личной гигиены.