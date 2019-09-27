Ученые рассказали об опасности употребления чая в пакетиках

Ученые рассказали, что в чайных пакетиках содержатся миллиарды микрочастиц пластика, пишет издание «Взгляд». Новое исследование канадских экологов публикует в журнале Environmental Science & Technology.

В документе сообщается, что после заваривания чая «в кипяток попадает примерно 11,8 млрд пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц».

Также доказано, что одноразовые чайные пакетики являются источником загрязнения мирового океана, в который попадают полимерные микрочастицы от данной продукции в большом количестве.

Ученые сообщают, что по показателям содержания пластиковых микрочастиц, чайные пакетики превосходят все другие виды пищи и напитки, в том числе в пластиковых бутылках с водой

Уточняется, что происходит это из-за использования некоторыми производителями не бумажных, а пластиковых пакетиков из микроскопических нейлоновых нитей. Делается это ради удешевления производства.

В ходе эксперимента ученые университета Макгилла в Монреале погрузили в кипяток чай, предварительно высыпав его из пакетика. После того, как напиток был готов, воду профильтровали и извлекли из нее наночастицы. Так стало известно, что в готовом чае плавали миллиарды микро- и наночастиц пластика самых разных размеров. Изначально пластик в воде не присутствовал.