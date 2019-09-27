В Кремле рассказали о вероятности возобновления авиасообщения с Грузией

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал, появившуюся в СМИ информацию о возможном возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией уже в ноябре этого года. В ходе ежедневного брифинга для журналистов представитель Кремля заявил, что власти нашей страны надеяться, что своё время будут созданы условия, чтобы восстановить полёты из РФ в Грузию и наоборот, передаёт РИА Новости.

При этом Песков напомнил, что авиасообщение приостанавливалось, а не отменялось навсегда.

«Поэтому мы все верим в то, что вскоре будут созданы условия, необходимые и подходящие для его возобновления», резюмировал Песков, не став называть даже примерные даты.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено уже в ноябре этого года. Как пояснили источники в Кабмине РФ для этого требуется проведения целого ряда процедур.

В свою очередь министра иностранных дел России ещё накануне заявил, что восстановление воздушного сообщения между двумя странами стало бы правильным решением, так большинство жителей Грузии уже давно осознали контрпродуктивность провокации, которую устроили некоторые местные политики против российских представителей на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.