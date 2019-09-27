Коммунальщики получат доступ к личным данным россиян

В России появится электронная база личных данных плательщиков за услуги ЖКХ, сообщает газета «Известия». Предполагается, что ресурс, который будет готов к апрелю 2020 года, поможет бороться с должниками.

У неплательщиков услуг ЖКХ практически «не останется лазеек для уклонения от оплаты», уверен Павел Склянчук, представитель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ.

Он уточнил, что после появления данной госсистемы, в руках у коммунальных служб могут оказаться паспортные данные, СНИЛС и ИНН жильцов. К настоящему моменту список документов обсуждается. До введения новой системы сотрудники ЖКХ доступ к личным данным жильцов не имели, а подать в суд на уклоняющихся от оплаты за ЖКХ, можно только по истечении полугода после просрочки платежа.

Эксперты отрасли уверены, что вступление в действие новой системы позволит дисциплинировать налогоплательщиков, но при этом пока не ясно, как будут защищены персональные данные жильцов.