В Варшаве рассказали, что поставки газа из России могли бы закончиться «трагедией»

Если бы российская компания «Газпром» не ограничила объемы топлива, поступающего по трубопроводу Opal в Польшу, то это закончилось бы «трагедией», заявил руководитель государственной нефтегазовой компании Польши PGNIG Петр Вожняк. Высказывание приводит портал Biznes Alert. В случае эксплуатации трубопровода на полную мощность на юго-востоке Польши не хватило бы газа.

Вожняк заявил, что это привело бы «к трагическим перебоям в поставках газа, недопустимых для польской газотранспортной системы и потребителей». Он уточнил также, что недостающие объемы Варшава рассчитывает получить через украинскую территорию.

Напомним, начиная с 2014 года «Газпром» снизил объемы поставок транзита по трубопроводу Opal, параллельно увеличив прокачку газа через газопровод Nel, принимающего топливо из «Северного потока».

С 2013 года Россия использовала польский трубопровод только наполовину, в 2016 года ЕК приняла решение увеличить доступ «Газпрома» к польскому трубопроводу, однако, позже Евросоюз, принимая во внимание иск Варшавы, отменил это решение.