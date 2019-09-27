«Зеленский выглядел несчастным»: что пишут западные СМИ о встрече президентов Украины и США

Западные СМИ продолжают освещать скандал вокруг телефонной беседы американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмму которого недавно опубликовали на сайте Белого дома.

При этом большинство журналистов едины в своём мнении, что Украина оказалась в не самой хорошей ситуации, когда любой неаккуратный шаг может поставить под удар поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя.

В частности, издание Guardian пишет, что глава «самостийной» сейчас находится между молотом и наковальней. С одной стороны – это Трамп, призывающий Зеленского добыть компромат на Байдена, и демократическую партию. С другой – международная репутация страны.

В любом случае, как отмечают эксперты издания, Украину уже используют в качестве предмета политической игры в возможной битве за импичмент и на предстоящих американских выборах. При этом Guardian пишет, что в ходе встречи с Трампом Зеленский выглядел несчастным и даже жалким.

«Когда Трамп ворчал о своих достижениях, Зеленский был похож на школьного учителя, которого ранее играл в своей политической ситкоме «Слуга народа». Сначала он выглядел просто несчастным, а когда президент США обратился к нему и сказал, что надеется на то, что украинский лидер решит проблему Донбасса с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский выглядел так, будто ему сейчас станет плохо», – отмечает издание.

В свою очередь журналисты Financial Times подчёркивают, что нынешний украинский лидер угодил в ловушку. Он не может себе позволить портить отношения с Трампом, который, в свою очередь, хотел бы посредством Зеленского умиротворить президента РФ Путина.

«С одной стороны, на карту поставлены отношения в Вашингтоном. С другой стороны, в телефонном разговоре Зеленский откровенно льстил Трампу и выглядел явно не очень хорошо», – отмечает автор передовицы Financial Times.

Между тем Washington Post также отмечает, что президент Украины в ходе последней встречи вёл себя слишком подобострастно и заискивал перед «великим учителем» Трампом, как он сам назвал главу Белого дома. Издание также вспоминает фразу Зеленского, который обращаясь к «старшему брату» сказал: «Вы правы не на 100, а на 1000 процентов».

«Кто бы, что ни говорил, но разговор Трампа и Зеленского показывает, что иностранные лидеры подлизываются к Трампу», - резюмирует издание.