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Бюро переводов: как выбрать наиболее удобное

Москва, 28.09.2019
Если вам необходимо срочно отправить определенную сумму денег своим родным или близким, в не зависимости от того, в какой стране они бы не находились, стоит обратиться в бюро переводов.
#PressRelease

Чтобы выбрать надежного поставщика услуг, такого как бюро переводов Киев, необходимо руководствоваться пятью основными критериями, которые перечислены ниже.

Первое требование состоит в максимальной быстроте реагирования на запрос клиента. В идеале ответ должен быть получен в течение пяти-пятнадцати минут. Онлайн-чаты постоянно должны оставаться в режиме доступности. Для этого требуется оперативная работа менеджеров, которые занимаются обработкой заказов. В настоящее время доступная стоимость перевода уже не играет столь значительной роли, как раньше, для людей намного важнее его качество и скорость выполнения.

Второе требование состоит в максимальном удобстве для заказчиков. Один из главных критериев удобства в настоящее время – наличие вебсайта или приложения, позволяющего сделать заказ просто и быстро. Наличие форм на вебсайте еще не говорит об удобстве. Намного важнее наличие возможности быстро найти интересующую заказчика информацию. Удобный вебсайт содержит детальное описание предоставляемых услуг, их стоимость, примеры выполненных работ. Удобство выражается в том, что посетитель вебсайта может быстро получить ответ на интересующий его вопрос вместо прочтения безжизненного SEO-текста, расписывающего преимущества переводческого бюро.

Третье требование состоит в максимальной надежности. Под этим понимается возможность спокойно отправить денежные средства за перевод без опасений по поводу вероятного исчезновения исполнителя вместе с деньгами (что иногда случается при использовании услуг фрилансеров). Кроме того, понятие надежности подразумевает правильное и своевременное выполнение перевода, возврат заказчику всех переданных им материалов, отсутствие утечек информации третьим лицам во избежание раскрытия конфиденциальных сведений, а также получение заказчиком всех отчетных документов.

Четвертое требование состоит в максимально высоком качестве перевода. С этим пунктом все достаточно ясно – никто не хочет тратить свои деньги на оплату перевода, выполненного при помощи Google-переводчика. При этом надо понимать разницу между автоматическими онлайн-переводчиками и специальным переводческим программным обеспечением, которое улучшает качество переводов.

Пятое требование состоит в максимально высоком уровне профессионализма. Он подразумевает полное выполнение четырех первых требований. Кроме того, сотрудники высокопрофессионального переводческого бюро демонстрируют вежливость, доброжелательность и отзывчивость при общении с заказчиками.

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