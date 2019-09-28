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Чем удобны и практичны деревянные дома

Москва, 28.09.2019
Дома, построенные из древесины, пользуются высокой популярностью во всем мире. Это обусловлено множеством присущих им достоинств. Всем известно, что древесина придает человеку физических сил, помогает ему сохранять свое душевное равновесие.
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Если вы решились заказать деревянные дома под ключ, то можете быть уверены в том проживать в таком доме будет легко и комфортно. Продолжительность службы дома из дерева составляет не менее пятидесяти лет, но почти в каждом населенном пункте есть деревянные дома, которые стоят намного дольше.

Среди различных полезных качеств древесины особого внимания заслуживает ее способность дышать. В отличие от остальных стройматериалов, в структуре древесины происходят непрерывные воздухообменные процессы. Благодаря этому в деревянных домах всегда поддерживается оптимальное соотношение кислорода и углекислого газа и сохраняется оптимальный уровень влажности воздуха.

Кроме того, древесина прекрасно сохраняет тепло. Теплоизоляционные свойства деревянных стен заметно превосходят теплоизоляционные свойства стен такой же толщины, построенных из бетона или кирпича.

Стены из дерева толщиной двадцать пять сантиметров сохраняют тепло так же, как стена из кирпича толщиной сто двадцать сантиметров. Деревянные стены обеспечивают равномерное распределение тепла по всей комнате, благодаря чему в деревянном доме сохраняются благоприятные микроклиматические условия даже в самую морозную погоду.

Вдобавок древесина приносит пользу для здоровья. Она является экологически чистым натуральным стройматериалом, который не оказывает негативного влияния на человеческий организм. К тому же теплый цвет древесины успокаивает нервы, оказывает позитивное воздействие на психическое состояние человека и обеспечивает подходящие условия для здорового отдыха.

В доме, построенном из древесины, никогда не накаливается статическое электричество, по этой причине в помещениях отсутствует перемещение пыли. Эта особенность данного материала имеет особенно большое значение для людей, которые страдают аллергическими болезнями.

Все знают, что древесина – экологически чистый материал, однако не всем известно, что дома, построенные из этого материала, могут обойтись без систем кондиционирования воздуха, поскольку в них происходит постоянная естественная вентиляция сквозь стены.

С точки зрения проведения строительных работ преимущество древесины перед другими стройматериалами состоит в том, что при ее использовании не требуется создавать мощный фундамент, а это ускоряет и удешевляет строительство.

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