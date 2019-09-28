Вход/Регистрация Подписка

Как выбрать компанию для строительства дома

Москва, 28.09.2019
От правильного выбора строительной компании напрямую зависят успешность и сроки реализации проекта.
#PressRelease

Количество строительных компаний в настоящее время весьма велико, однако далеко не каждая из них оказывает качественные услуги. Чтобы сделать правильный выбор и доверить постройку дома проверенному застройщику, такому как https://www.terem-pro.ru/catalog/elitnye-doma/, следует руководствоваться рядом критериев, перечисленных ниже.

Необходимо обратить внимание на дату основания компании – профессиональный опыт и устойчивость непосредственно определяются продолжительностью ее существования.

Нужно попросить менеджеров предъявить все разрешительные документы на строительство дома и на проведение ремонта, а также финансовые отчеты и бухгалтерские балансы. Из этих документов можно почерпнуть много полезной информации, а промедление с их предоставлением является основанием для отказа от услуг компании.

Надо тщательно изучить договор. В нем не должно содержаться двусмысленных выражений и сомнительных пунктов. При отсутствии возможности самостоятельно оценить качество договора нужно воспользоваться помощью специалистов.

Чтобы привлечь как можно больше заказчиков, строительные компании устанавливают доступные цены на свои услуги. Но надо учитывать, что за заниженными ценами зачастую скрываются дополнительные платежи, не указанные в общей смете. Итогом регулярных выплат таких платежей может стать разорение заказчика или разрыв его отношений с компанией-подрядчиком.

На вебсайте любой уважающей себя компании размещено ее портфолио – проекты домов и построенные дома. Но некоторые строительные компании размещают на страницах своих вебсайтов объекты, построенные другими подрядчиками, выдавая их за свои. По этой причине необходимо не ограничиваться просмотром фотоснимков, а побывать на самих объектах и составить о них собственное мнение без чужих подсказок.

Важно обратить внимание на разные мелочи. Например, на внешний вид строителей. Если это уставшие плохо одетые гастарбайтеры из Средней Азии, которые с трудом понимают распоряжения прораба, то от услуг такой строительной компании надо отказаться. Если же это бодрые, энергичные строители в спецодежде, четко выполняющие свои трудовые обязанности в соответствии с установленным графиком, то такая строительная компания заслуживает доверия. По внешнему виду рабочих можно сделать далеко идущие выводы о деятельности всей организации. Кроме того, нужно оценить численность персонала компании, гарантии, указанные в договоре и другие нюансы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    «Фантом» попадает в цель

    Команда инженеров российского холдинга Bespoke Gun презентовала новую высокоточную винтовку, аналогов которой не существует

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»
      Поляки безмерно рады окончательному разрешению Копенгагена прокладывать газопровод «Балтийская труба» через датские территориальные воды
    2. Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
      Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше
    3. Лицо вместо сим-карты
      В России появится возможность удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт по фотографии лица и голосу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама