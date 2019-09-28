Как выбрать компанию для строительства дома

Количество строительных компаний в настоящее время весьма велико, однако далеко не каждая из них оказывает качественные услуги. Чтобы сделать правильный выбор и доверить постройку дома проверенному застройщику, такому как https://www.terem-pro.ru/catalog/elitnye-doma/, следует руководствоваться рядом критериев, перечисленных ниже.

Необходимо обратить внимание на дату основания компании – профессиональный опыт и устойчивость непосредственно определяются продолжительностью ее существования.

Нужно попросить менеджеров предъявить все разрешительные документы на строительство дома и на проведение ремонта, а также финансовые отчеты и бухгалтерские балансы. Из этих документов можно почерпнуть много полезной информации, а промедление с их предоставлением является основанием для отказа от услуг компании.

Надо тщательно изучить договор. В нем не должно содержаться двусмысленных выражений и сомнительных пунктов. При отсутствии возможности самостоятельно оценить качество договора нужно воспользоваться помощью специалистов.

Чтобы привлечь как можно больше заказчиков, строительные компании устанавливают доступные цены на свои услуги. Но надо учитывать, что за заниженными ценами зачастую скрываются дополнительные платежи, не указанные в общей смете. Итогом регулярных выплат таких платежей может стать разорение заказчика или разрыв его отношений с компанией-подрядчиком.

На вебсайте любой уважающей себя компании размещено ее портфолио – проекты домов и построенные дома. Но некоторые строительные компании размещают на страницах своих вебсайтов объекты, построенные другими подрядчиками, выдавая их за свои. По этой причине необходимо не ограничиваться просмотром фотоснимков, а побывать на самих объектах и составить о них собственное мнение без чужих подсказок.

Важно обратить внимание на разные мелочи. Например, на внешний вид строителей. Если это уставшие плохо одетые гастарбайтеры из Средней Азии, которые с трудом понимают распоряжения прораба, то от услуг такой строительной компании надо отказаться. Если же это бодрые, энергичные строители в спецодежде, четко выполняющие свои трудовые обязанности в соответствии с установленным графиком, то такая строительная компания заслуживает доверия. По внешнему виду рабочих можно сделать далеко идущие выводы о деятельности всей организации. Кроме того, нужно оценить численность персонала компании, гарантии, указанные в договоре и другие нюансы.