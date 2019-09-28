Критерии выбора стиральной машины

В таких случаях нужно заранее узнать габариты ниши для встраивания и приобретать исключительно машины с полной защитой от протечек. Для ванной подходит отдельно стоящая стиральная машина, если же места в этом помещении очень мало, то следует приобрести компактную модель, подробнее в этой статье. Некоторые из таких моделей можно разместить под раковиной: они имеют высоту не больше семидесяти сантиметров, глубину и ширину – до пятидесяти сантиметров, загрузку – от трех до пяти килограммов.

Второй важнейший критерий выбора – тип загрузки. Стиральные машины с вертикальной загрузкой отличаются небольшой глубиной, а загрузка белья в них осуществляется через находящийся сверху люк. Такие модели позволяют экономить место в квартире, в то время как машины с фронтальной загрузкой требуют наличия достаточного пространства перед люком. Помимо этого, у вертикальных моделей нет распространенного изъяна фронтальных люков, заключающегося в необходимости слежения за гигиеническим состоянием резинового уплотнителя, который достаточно быстро изнашивается. Однако модели с вертикальной загрузкой невозможно встроить в мебельный гарнитур.

Третий ключевой критерий выбора стиральной машины – глубина. У модели со стандартными размерами она равна шестидесяти сантиметрам, но существуют и машины с глубиной от тридцати трех до пятидесяти четырех сантиметров. Нужно учитывать, что к этой глубине следует прибавить еще три-четыре сантиметра для шлангов.

Если есть необходимость в сушке, то можно приобрести стиральную машину с сушкой либо купить стиральную машину без сушки, дополнив ее отдельной сушильной машиной. Первый вариант позволяет сэкономить деньги и место в квартире. Однако сушка в таких агрегатах является менее эффективной, чем в сушильных машинах. Кроме того, во время сушки ими нельзя пользоваться для стирки белья.

Вместо сушки можно воспользоваться чрезвычайно высокой скоростью отжима – не менее тысячи четырехсот оборотов в минуту. После такой обработки белье можно немедленно гладить. Но многим вещам столь интенсивный отжим не подходит.

При выборе стиральной машины стоит уделить внимание ее классу энергетической эффективности. У моделей с сушкой он является более низким.