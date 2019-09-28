Прогноз погоды на 7 дней: это настоящий шок – такого не было даже при Хрущёве

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящая неделя продолжит тренд этой осени – погода будет уже привычно непредсказуемой с температурными качелями и климатическими сюрпризами. При этом, как обещают метеорологи, почти вся Русская равнина окажется под влиянием самых разнообразных атмосферных фронтов, которые будут оказывать влияние на климатическую обстановку в российских регионах.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири и на Урале

Например, в Сибири погодный режим сформирует столкновение двух воздушных масс, которое произойдёт уже вечером в воскресенье, 29 сентября. Из-за столкновения тёплого и холодного воздуха в ночь на 30 сентября возможно такое неприятное природной явление, как ледяной дождь. В частности, при ночной температуре минус 1 – плюс 3 он ожидается в Новосибирске.

Синоптики прогнозируют, что к утру понедельника осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега. Днём ожидается пасмурная, прохладная погода – столбики термометров покажут всего плюс 2-4. К вечеру вторника 1 октября влажный тёплый антициклон всё-таки вытеснит за пределы Новосибирской области сухой, холодный циклон. Атмосферное давление повысится, небо очистится от облаков, а яркое солнце к четвергу, 3 октября прогреет воздух до плюс 14.

Красноярском крае, а также в Кемеровской, Томской и Омской областях неделя также начнётся с осадков. При этом дневная температура воздуха в понедельник и во вторник составит плюс 4-6. По прогнозу синоптиков, в ночь на вторник в Кузбассе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Но и здесь к середине недели антициклон повысит температурный фон до плюс 12-14. Такая погода продержится почти на всей территории Сибири до 7 октября.

Неожиданно тепло в начале следующей недели будет на Урале. Так, в Свердловской области, где ещё сегодня местами шёл снег, в понедельник, 30 сентября воздух прогреется до плюс 7-9. И это будет ещё не всё. Буквально с каждым днём ворвавшийся на Урал антициклон будет повышать температуру воздуха, которая к следующей субботе поднимется до фантастических для октября плюс 18.

Погода на предстоящую неделю в Приморье

Очень нестабильная климатическая обстановка в ближайшие 7 дней ожидается в Приморье. По прогнозу синоптиков, неделя начнётся комфортной погодой. В частности, во Владивостоке в понедельник, 30 сентября и во вторник 1 октября будет очень тепло, на солнце прогнозируется плюс 20-22. Шокируют местных жителей и ночные показатели – плюс 17-19. Как говорят метеорологи, такая погода для начала второго месяца календарной осени для это региона – большая редкость.

Однако, всё изменится в четверг, когда мощный арктический циклон поглотит тёплый антициклон из Атлантики. И если 3 октября ещё будет тепло – плюс 14-16 днём, то начиная с пятницы, 4 октября циклонический атмосферный фронт сделает своё холодное дело – небо плотно закроют кучевые облака, пойдёт дождь, усилится ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду, а столбики термометров стремительно поползут вниз. В ночь на субботу они остановятся на отметке плюс 3-5, а днём в субботу и воскресенье выше плюс 7-8 не поднимутся. При этом в последний выходной первой недели октября синоптики прогнозируют во Владивостоке сильный ливень – ожидается выпадение до 10 мм осадков.

Прогноз погоды в Москве на 7 дней

По прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе Москву зальют дожди, которые начнутся уже завтра. Предполагается, что идти они будут почти беспрерывно до среды, 2 октября. Ожидается, что всего за эти четыре дня может выпасть до половины месячной нормы осадков, что к слову, будет больше чем выпало осадков за весь сентябрь.

При этом температурный фон будет соответствовать климатической норме – плюс 10-13 днём и 7-12 выше нуля – ночью. Как отмечают метеорологи, климатическую ситуацию будут формировать активный атлантический циклон, который буквально накроют весь московский регион. Из-за этого будет очень пасмурно, а атмосферное давление рухнет до рекордно низких показателей. В частности, 1 октября может пасть многолетний рекорд, установленный ещё в 1954 году, когда генеральным секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв. Тогда было зафиксировано самое низкое атмосферное давление в этот день за всю историю метеонаблюдений – 732 мм ртутного столба.

Сейчас же, по прогнозу синоптиков, оно может составить 730 мм, что в сочетании с возмущением геомагнитной обстановки, создаст серьёзный дискомфорт метеозависимым людям, тем, кто страдает неврологическими недугами, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.